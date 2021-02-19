Boğa Burcu Bebeği Özellikleri... Boğa Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Boğa burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Boğa burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Boğa Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

Genel anlamda sakin, iyi huylu ve yumuşak bir imaj çizen Boğa burcu bebeklerin aslında sevdikleri ve sevmedikleri hakkında güçlü fikirleri vardır. İstemediği bir şeyi yaptırmaya kalktığınızda inatçı yapısı ortaya çıkar. Üzgünüz, bu savaşı kazanmanız imkansız! Boğa burcu bebeğiniz bir şeyi yapmak istemiyorsa, yapmayacaktır.

Rutinlerini ve düzenlerini çok önemseyen Boğa burcu bebekleri, değişimden pek hoşlanmaz. Bu nedenle günlük rutinlerinde değişimler yapacaksanız bunu adım adım, yavaşça yapmanızı öneriririm.

Boğa burcu bebekler bedensel ihtiyaçlarını çok önemser. Giydiği kıyafetin dokunuşu, karnının tok olması, bezinin temiz olması önemlidir. Aksi halde oldukça huzursuz ve huysuz tavırlar sergileyebilir.

Yumuşakça gösterilen sevgiye ihtiyaç duyarlar. Sadece sözle duymak yeterli olmayacaktır, ona bol bol sarılın, ona sevdiği yemekleri yedirin!



Boğa Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Toprak

Gezegeni: Venüs

İyi Yönleri: Sadık, güvenilir, uyumlu, konforuna düşkün, estetik zevkleri olan, stabil, uzun süre dayanabilen, sabırlı

Olumsuz Yönleri: Ağırkanlı, inatçı, sabit fikirli, tutucu, bağımlı, keyfine fazlasıyla düşkün, yavaş ama sert öfkelenen, ihtiyaçları karşılanmadığında huzursuzlanan

Boğa Bebeğinin Karakteri

Güvenilir bir ortamda, sevildiğini bilerek ve bir yandan da sevgisini göstererek büyümek isteyen Boğa bebeği, sakin ve uysal yaratılıştadır.

Görünüşte ebeveynlerine problemler çıkarmaz, aksine gayet uyumlu tavırlar sergileyecektir.

Ancak bedensel ihtiyaçlarını hemen hızlıca karşıladığınızdan emin olmalısınız. Açlığa ya da konforsuz bir kıyafet içinde olmaya pek dayanamaz ve de huzursuzlanmaya başlar.

Güzel müzikten, estetik bir görüntüden çok hoşlanacaktır. Eğer biraz kendi kendine oyalanmasına ihtiyacınız varsa, güzel bir müzikten destek alabilirsiniz.

Zaman zaman inatçı damarına denk geleceksiniz, bu dönemlerde ısrar etmek yerine zaman içinde ikna etmeyi tercih edin.

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