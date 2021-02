8 aylık bebek gelişimi nasıl olmalı?

Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanı sıra beslenme, uyku ve sağlık gibi alanlar hakkında da bilgi sahibi olmak hem anne-babanın kendine güvenini arttırır, hem de bebek bakımını kolaylaştırır. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan, 8 aylık bebek gelişimi; 8 aylık bebeğin boyu, kilosu, beslenmesi, hareketleri, muayenesi hakkında tüm merak edilenleri anlattı.

8 AYLIK BEBEĞİN GELİŞİMİ NASIL OLMALI?

Bebeklere ilk 6 ay ayda bir, 6. aydan itibaren de üç ayda bir tartı, boy ve baş çevresi takibi yapılmalıdır. İlk 6 ayda sağlıklı bir çocuk haftada 150-250 gr, aylık olarakta 600-1000 gr tartı artışı gösterirken 6. aydan itibaren büyümenin kısmen yavaşlaması ile tartı artışı haftada 100-150 gr’a düşer. Bu dönemde kilo alımı azalmasının normal olduğu ailelere anlatılmalıdır.

8 AYLIK BEBEK BESLENMESİ NASIL OLMALI?

7-8. aylarda da anne sütü temel besin olarak devam ettirilmelidir, 3 ana öğün ek besin verilmelidir. Ek besinlere alışmış bebeğe püre yerine çatalla ezilerek hafif pürtüklü besinler verilmelidir. Her öğünde 1 su bardağına yakın ek besin verilebilir. 7 aydan itibaren kırmızı et başlanır, her gün 1 tepeleme çorba kaşığı et verilmelidir.

Bu aylardan itibaren, bebeğin kendini beslemeyi öğrenmesi için, mama sandalyesinin tepsisine ufak besin parçaları konarak bebeğin bunları ellerini kullanarak yemesi sağlanmalıdır. 7. aydan itibaren tahıl olarak pirinç, sebze pürelerine eklenebilir, yemeklere zeytinyağı veya tereyağı eklenebilir, pekmez tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Balık ve karaciğer bu aylarda verilebilir. 8. aydan itibaren ceviz iyice ezilerek verilebilir.

8 AYLIK BEBEK HAREKETLERİ

8-9 aydan itibaren bebekler tamamen desteksiz oturabilmelidir. Bu dönemde oturtmak, bebeğin çevresini fark etmesi ve uyaranlar alması için gereklidir.

8 AYLIK BEBEK OYUNLARI / AKTİVİTELERİ

8-9 ay arası parçalı oyuncaklar, ayrılıp birleştirilebilen, iç içe geçirilebilen, itilip çekilebilen oyuncaklar her iki el gelişimini sağlar, ardışık ve eş güdümlü oynamayı öğretir. Bu dönemde oyuncakları birbirine vurmayı, iç içe sokmayı, bükmeyi, döndürmeyi, itip-çekmeyi, açıp-kapamayı, doldurup-boşaltmayı keşfederler, bu tür oyuncaklardan hoşlanırlar.

8 AYLIK BEBEĞİN DOKTOR KONTROLÜ VAR MI?

6. Aydan itibaren bebeğinizin herhangi bir problemi yoksa artık 3 aylık kontroller yapılmaktadır. 6.ay, 9.ay ve 12.ay kontrolleri yapılır. Bütün kontrollerde tam detaylı sistem muayeneleri yapılmalı, her kontrolde tartı boy, baş çevresi ölçümleri yapılarak dosyasına ve büyüme eğrilerine işlenmeli, nöromotor gelişmesi açısından baş kontrolü, oturması, ayaklarına basması, dönmesi, sese ve ışığa tepkisi, emekleme, ilk kelimeleri, yürüme izlenmelidir. İlk diş açısından ağız içi kontrol edilmelidir. Anemi için hemogram ve idrar yolu enfeksiyonları açısından tam idrar tahlili yapılmalıdır. Bebeğin 6.ayda ve 1 yaşında yapılması gereken aşıları yapılarak muayene tamamlanır.

İLGİLİ İÇERİKLER