Anneler sordu!

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Anneler sordu, uzmanlar yanıtladı...

20 haftalık hamileyim. Gebelikte şeker yükleme testinin gereksiz ve zararlı olduğuna dair yazılar okudum. Bu testin bebeğime zararı olur mu?

Gebelik, plasentadan salgılanan hormonların etkisiyle insüline karşı direncin arttığı ve kan şekerinin kolayca yükseldiği bir dönem. Bu nedenle özellikle şeker hastalığına (diyabet) yatkınlığı olan bazı kadınlarda, gebelik sırasında geçici olarak hastalık bulguları ortaya çıkabiliyor. Bu duruma ‘gebelik şekeri’ veya ‘gestasyonel diyabet’ deniliyor ve gebelik süresince dikkatle izlenmesi gerekiyor. Tedavi edilmeyen gestasyonel diyabet hem bebeğin hem de annenin sağlığı için tehlikeli olabilir. Bu nedenle daha önce farkına varılmamış şeker hastalığının saptanması veya gebelik sırasında ortaya çıkan geçici şeker hastalığının tanısının konulması önemli. Bu amaçla, başta Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere dünyadaki ve ülkemizdeki resmi kurumlar ile endokrinoloji ve kadın doğum uzmanlık dernekleri, yüksek risk taşıyan gebelere ‘şeker (glukoz) yükleme testi’ yapılmasını öneriyor. Acıbadem International Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlknur Çitil



2.5 aylık hamileyim. Hamile olduğumu öğrenmeden önce epilasyona başlamıştım. Bu dönemde epilasyon yapırmaya devam edebilir miyim?

Lazer epilasyonun gebelikte kanıtlanmış ve bilinen bir zararı yok. Çünkü lazer ışınları röntgen ışınları gibi doku içine nüfuz etmez. Bu ışınlar sadece uygulandıkları nokta üzerinde etkili. Ama yine de özellikle gebeliğin ilk üç ayında lazer epilasyon yaptırılması önerilmiyor. Gebelikte hormonal değişimin etkisiyle tüylenmede artış olacağı için lazer epilasyonu doğum sonrası yaptırmanız daha uygun olur. Memorial Ankara Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yeşim Gürel



Doğum yapalı üç ay oldu. Bebeğimi hala emziriyorum. Bu süreçte hangi doğum kontrol yöntemini uygulamam doğru olur?

İlk altı ay boyunca günde 6-8 kereden yapılan doyurucu emzirmelerde süt koruyucudur. Fakat hiçbir doğum kontrol yönteminde olmadığı gibi bu yöntemde de koruyuculuk yüzde 100 değildir. Bu nedenle sadece bu yönteme güvenmek doğru değil. Doğum yaptığınız için, korunma yöntemi olarak spirali tercih edebilirsiniz. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erhan Karaalp