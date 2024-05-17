Mustafa Erdoğan'dan Ceyda Düvenci'ye: İyi babalar boşanmaz...

''BİR ŞEYİ TARİF ETMEK DEĞİL DE YAPMAK ÖNEMLİ''

Erdoğan ayrıca, ''Biz boşanmış iyi babalar kategorisinde belki bir dereceye girebiliriz.'' dedi. Düvenci'nin ''Ben iyi baba olduğunuzu Gülben'den biliyorum'' sözlerine ise, ''Bende iyi baba olmaya çalışıyorum. Ama bir şeyi tarif etmek değil de yapmak daha önemli, içini doldurmak önemli'' dedi.

O SÖZLER SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Mustafa Erdoğan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'a; 'Çok yerinde bir düşüncesi var', 'Güzel bir öz eleştiri yapmış', 'İyi babalık tarifi çok doğru' gibi birçok yorum yapıldı.