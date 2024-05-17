Mustafa Erdoğan'dan Ceyda Düvenci'ye: İyi babalar boşanmaz...

Programda eski eşi ve çocukları hakkında samimi itiraflarda bulunan Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in sözünü hâlâ dinlediğini, onun sözlerine önem verdiğini ve çok iyi arkadaş olduklarını söyledi.
'İYİ BABALAR BOŞANMAZ'
Ceyda Düvenci, Mustafa Erdoğan'a 'İyi babalar boşanmaz' sözlerini hatırlatıp 'Ben bunu biraz sert buldum' dedi.
'İDEAL BABA MUTLU BABADIR, EVİNDE DE MUTLU OLACAK'
Mustafa Erdoğan, "Doğru. İyi babalar boşanmaz. İyinin kavramı belli. Eğer bu sorumluluğu üstlenmiyor ve yapamıyorsan çocuklara yazık. Ben bunun herhangi bir kötü sonucunu görmediğim halde kavramsal olarak böyle düşünüyorum. İyi baba boşanmaz. İdeal baba mutlu babadır. Evinde de mutlu olacak. Çocukları ile de mutlu olacak. Mutlu bir yuvan olacak. O iyi babadır." diye konuştu.
''BİR ŞEYİ TARİF ETMEK DEĞİL DE YAPMAK ÖNEMLİ''
Erdoğan ayrıca, ''Biz boşanmış iyi babalar kategorisinde belki bir dereceye girebiliriz.'' dedi. Düvenci'nin ''Ben iyi baba olduğunuzu Gülben'den biliyorum'' sözlerine ise, ''Bende iyi baba olmaya çalışıyorum. Ama bir şeyi tarif etmek değil de yapmak daha önemli, içini doldurmak önemli'' dedi.
O SÖZLER SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Mustafa Erdoğan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'a; 'Çok yerinde bir düşüncesi var', 'Güzel bir öz eleştiri yapmış', 'İyi babalık tarifi çok doğru' gibi birçok yorum yapıldı.