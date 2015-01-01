Tüp bebek tedavisinde yaşın önemi nedir?
Bu tedavide başarıya ulaşmaya yardımcı olan en önemli faktörlerden biri de zamanın iyi kullanılmasıdır. Başarı oranları, ane adayının yaşının artması ile beraber azalır. İlerlemiş yaşlarda gebelik sağlansa dahi düşükle sonuçlanması oldukça büyük bir ihtimaldir. Yaş ilerledikçe yumurtalıklar sağlıklarını kaybeder ve kalite olarak düşerler. Bu sebeple de genetik olarak sorun sahibi çocuklar dünyaya gelebilir.
Başarısız denemelerden sonra kontrol!
Başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek denemelerinden sonra yapılan tedavi, baştan aşağı gözden geçirilmelidir. Ufak detaylar, tedavi sırasında geçirilmiş hastalıklar hatta anne adayının sigara içile ortamda bulunup bulunmaması dahi gözden geçirilmelidi. Şayet herhangi bir hastalık sebebiyle tedavi gerçeklememiş ise, bu hastalık tedavi edildikten sonra ikinci denemeye geçilmelidir.
Başarısız tüp bebekten sonra
Şayet ikinciye bir deneme yapılmak isteniyorsa, çok zaman kaybetmemek ve tedaviye geç klamamk gerekir. Anne adayının yaşı ilerledikçe gebelik şansı da azalır. Başarısız ilk denemeden sonra ikinci denemeye geçilecek ise bir ay beklemek yeterli olacaktır. Bu süreçte anne adayı psikolojik olarak kendini tedaviye motive edebilir. Tedavinin ardından başarısızlık sebepleri ilk olarak araştırılmalıdır. Ardından da çifte psikolojik bir destek sağlaması için profesyonel bir yardım almak gereklidir. Stres, tüp bebek tedavisinde başarıyı olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.
Kadınlarda başarısızlık nedenleri nelerdir?
Erkeklerde başarısızlık sebeplerini araştırmak daha kolaydır. Ancak kadınlarda başarısızlığa yol açabilecek birçok faktör söz konusu olabilir. Bu sebeple de ilk olarak kadın araştırılmalıdır. Araştırmaya ise rahimden başlanmalıdır. Rahimde herhangi bir yapışıklık var mı, yok mu tespit edilmelidir. Ardından da embriyonun rahme tutunmasını engelleyen çeşitli anormallikler araştırılmalıdır.
• Tüplerde sıvı birilimi olması,
• Anne adayında polip, miyom gibi yapıların mevcut olması,
• Çikolata kisti sorunu,
• Daha önce geçirilmiş enfeksiyonlar,
• Sigara ve alkol kullanımı,
• Aşırı stresli ortamlarda çalışmak,
• Yumurtalık rezervlerinin yetersiz olması gibi faktörler başarısızlığa yol açmaktadır.
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