Başarısız Tüp Bebek Denemesi Sonrası Ne Yapmalı?

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Artık aile kurumlarını tamamlamak isteyen çiftler, bu arzularını yerine getirmek için tüp bebek tedavisine başvurmaktadır. Tüp bebek tedavisinden sonra başarıya ulaşamayan çiftler umutsuzluğa kapılmamalı. Tedaviye başlamadan önce psikolojik olarak böyle bir sonucun ortaya çıkabileceğini bilmek ve psikolojik olarak bu duruma alışmak gerekiyor. Tüp bebek tedavisinin başarı oranları %60’tır. Bu oranların bilinmesi ve beklentilerin gerçekçi tutulması önemlidir.