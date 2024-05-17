77. Cannes Film Festivali Kırmızı Halı
Cannes Film Festivali 2024, ikonik kırmızı halısında dünyanın en büyük film yıldızlarını ağırlayarak 77. kez kapılarını açtı. İşte 77. Cannes Film Festivali'nde şıklıklarıyla göz kamaştıran ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri...
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Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali görkemli bir açılış töreniyle başladı.
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Festivalin jüri başkanlığını ilk defa bir kadın üstlendi. Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig, 77. Cannes Film Festivali jüri başkanı oldu.
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Festivalin açılış töreninde Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep'e Altın Palmiye Onur Ödülü verildi. Streep'e ödülünü Fransız oyuncu Juliette Binoche takdim etti.
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Festivale aralarında Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay'ın da bulunduğu birçok Türk oyuncu da katıldı.
İşte 77. Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halıdan gözümüze çarpanlar...