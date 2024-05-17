'Sandık Kokusu'na yeni oyuncu: Serkay Tütüncü kadroya katılıyor

Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümlerinde hikaye genişletiliyor. Son olarak 'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan oyuncu Serkay Tütüncü, 'Sandık Kokusu’nun kadrosuna katıldı.

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'Sandık Kokusu'na yeni oyuncu: Serkay Tütüncü kadroya katılıyor - Resim : 1

Show TV’nin O3 Medya imzalı sevilen dizisi “Sandık Kokusu”, yeni bölümlerinde hikayeye yeni karakterler ekliyor. Dizi, yeni sezonda da Show TV’de devam edecek ve 12 Haziran’da sezon arası verecek.

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'Sandık Kokusu'na yeni oyuncu: Serkay Tütüncü kadroya katılıyor - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son olarak 'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan oyuncu Serkay Tütütncü, 'Sandık Kokusu’nun kadrosuna katıldı. 

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'Sandık Kokusu'na yeni oyuncu: Serkay Tütüncü kadroya katılıyor - Resim : 3

Tütüncü dizide 'Kıvanç' rolüne hayat verecek. Kıvanç’ın Meriç Aral’ın canlandırdığı Irmak’la yakınlaşacağı konuşuluyor. 