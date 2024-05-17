'Sandık Kokusu'na yeni oyuncu: Serkay Tütüncü kadroya katılıyor
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümlerinde hikaye genişletiliyor. Son olarak 'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan oyuncu Serkay Tütüncü, 'Sandık Kokusu’nun kadrosuna katıldı.
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Show TV’nin O3 Medya imzalı sevilen dizisi “Sandık Kokusu”, yeni bölümlerinde hikayeye yeni karakterler ekliyor. Dizi, yeni sezonda da Show TV’de devam edecek ve 12 Haziran’da sezon arası verecek.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son olarak 'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan oyuncu Serkay Tütütncü, 'Sandık Kokusu’nun kadrosuna katıldı.
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Tütüncü dizide 'Kıvanç' rolüne hayat verecek. Kıvanç’ın Meriç Aral’ın canlandırdığı Irmak’la yakınlaşacağı konuşuluyor.