Bebeğiniz geldikten sonra sizi neler bekliyor?

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Hazır mısınız? Neye mi? Bebekten sonra başınıza neler gelecek öğrenmeye! Derli toplu bir ev, gece gezmeleri, temiz ve ütülü çamaşırlar hayal... İşte bebeğiniz doğduktan sonra bir süreliğine vedalaşacaklarınızın listesi... Ama üzülmeyin, bu tatlı bir veda. Kısa süre sonra hepsiyle tekrar buluşacaksınız.

Yazı: Elif Girgin



GECE UYKUSU

Uyku stoklayabilmek keşke mümkün olsaydı ama maalesef değil. Yani önceden uyuduğunuz uykuların size bir faydası olmayacak! İki saatte bir uyanmaya hazır olun. Bu durum bebeğinizin uyku alışkanlıklarına göre gecede 7-8 kalkışa kadar gidebilir. Şanslı azınlıktansanız, gecede 1-2 kez uyanma ile bu durumu atlatabilirsiniz. Siz iyisi mi bebeğiniz doğmadan uykunuzu almaya çalışın. Tabii hamileliğin son aylarında onu başarabilmek de bir iş!



SEKSİ İÇ ÇAMAŞIRLARI

Göğsünüzden sürekli süt gelirken dantel sutyenler giyebileceğinizi düşünmüyorsunuz herhalde! Süt verme dönemi bitene kadar, emzirme sutyenlerine ve göğüs pedlerine hayatınızda yer açın.



ARABANIN ÖN KOLTUĞU

Bir süreliğine şoför koltuğunu eşinize bırakıp, ön koltukla da vedalaşmalısınız! Bebeğiniz her daim sizi yanında isteyecek. Üstelik onun ağlama krizleriyle başa çıkabilmek için de yanında olmanız şart. O, oto koltuğunda ya da ana kucağında oturuyorken tabii.



TEMİZ GİYSİLER

Kusmuk ve süt kokusuna hazır mısınız? Gazını çıkarmak için onu omzunuza yasladığınızda gazla birlikte bir miktar süt de çıkabilir ağzından. Yemek yedirirken de tüm yediğini yüzünüze püskürtebilir. Az önce makarna yemeye çalıştığı elleriyle size sarılmaya çalışırken ellerini üstünüze sürebilir, altını değiştirirken başınıza küçük işler açabilir… Ve siz bu arada ‘asla yapmam’ dediğiniz ancak henüz ütülemek için fırsat bulamadığınız kıyafetleri ya da nevresim takımlarını kullanırken bulabilirsiniz kendinizi... Aslında hiçbiri o kadar da vahim değil. Günde 1500 kere, kıyafetlerinizi değiştiremeyeceğinize göre bir süre sonra buna alışacak, hatta kendinizce çözümler üretmeye başlayacaksınız. Hem mama önlükleri, alt değiştirme örtüleri, annenizin kenarını binbir emekle işlediği kusmuk mendilleri ne güne duruyor? Ütüsüz çamaşır mı? Nasıl olsa tekrar kırışacaklar!



TELEVİZYON, KİTAP, SİNEMA

‘Öyle televizyonun karşısına kurulayım, dizi bitmeden de kalkmayayım’ devri bitti. Ya o diziyi-filmi hiç seyredemeyecek ya da seyrettiğinizden bir şey anlamayacaksınız! Minik yaramaz sizi öyle hiçbir şey yapmadan bırakır mı hiç? Ya oyun isteyecek ya durmadan sorular soracak ya da uyumamak için direnecek! Gelelim kitap keyfine… Onu uyutmayı başarabildiyseniz, evin işleriyle ilgilenecek, ertesi gün yiyeceği yoğurdu mayalayacak, biraz da eşinize zaman ayıracaksınız. Bütün bunlardan sonra da pestil gibi yatağa yapışacaksınız. ‘Yatmadan önce kitap okuyayım’ diyorsanız da o kitap biraz zor bitecek, çünkü daha üç sayfa okuyamadan uyuyakalacaksınız!



