Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak ve ihanet sorularına cevap: Bazen sessizlik en güzel cevaptır
Oyuncu Ceyda Düvenci’ye eski eşi Bülent Şakrak’ın dizi setinde yakınlaştığı Esra Akpınar’la aşk yaşaması hatırlatıldı. Düvenci "Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bazen sessizlik en güzel cevaptır" diye ifade etti.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirdi. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti ise Ceyda Düvenci'ye verildi.
Boşanmanın ardından ihanet iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylentileri uzun süre gündem oldu.
Ceyda Düvenci Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Prens dizisiyle blutv’de, Sakla Beni’yle Star TV’de seyirciyle buluşan Düvenci, aynı zamanda büyük ilgiyle izlenen NTV’nin Bambaşka Sohbetler adlı sohbet programıyla da adından söz ettiriyor. Renkli kıyafetiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci yaz planlarından bahsetti ve "Yaz tatilinde oğlumla Kenya’ya gideceğim. Çocuğuma sözüm var, merak ediyoruz. Safari yapacağız. Hem kızım hem de oğlumla tatil yapacağız" dedi.
İhanet iddiaları Ceyda Düvenci'ye soruldu. SnobMagazin'de yer alan habere göre Düvenci; 'Bu konuda konuşmayacağım. Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım.' dedi..