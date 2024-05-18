Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak ve ihanet sorularına cevap: Bazen sessizlik en güzel cevaptır

Ceyda Düvenci Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Prens dizisiyle blutv’de, Sakla Beni’yle Star TV’de seyirciyle buluşan Düvenci, aynı zamanda büyük ilgiyle izlenen NTV’nin Bambaşka Sohbetler adlı sohbet programıyla da adından söz ettiriyor. Renkli kıyafetiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci yaz planlarından bahsetti ve "Yaz tatilinde oğlumla Kenya’ya gideceğim. Çocuğuma sözüm var, merak ediyoruz. Safari yapacağız. Hem kızım hem de oğlumla tatil yapacağız" dedi.