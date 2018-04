Tebrikler! Hayatınızdaki belki de en önemli ve hassas dönemlerden birine adım atıyorsunuz. İçinizde günden güne büyüyen bir canlıyı hayata hazırlar ve vücudunuzdaki değişimlere ayak uydurmaya çalışırken en güzeli, telaşlanmak yerine işin doğrusunu öğrenmek.

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Bebeğimle Elele



Hamilelik döneminde en çok önem vermeniz gereken konulardan biri elbette beslenme. Bu dönemde, beslenmenizdeki doğru adımlarla bebeğinizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine ve kendi sağlığınızın korumasına yardımcı olabilirken; yanlış adımlar sizin ve bebeğinizin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Diyetisyen Oya Neva Demirkol’un rehberliğinde hazırladığımız ‘gebelikte beslenme günlüğü’ önünüzdeki dokuz ay boyunca size yol gösterecek.



Değişim zamanı...

Vücudunuz günden güne değişerek bebeğinizin büyümesi ve gelişmesi için uygun ortamı sağlamaya çalışıyor. Peki bu değişimin nasıl gerçekleştiğini ve bebeğinizin haftadan haftaya nasıl aşamalar kaydettiğini hiç merak ettiniz mi? Vücudunuzdaki büyülü dünyanın kapılarını aralıyoruz.



1. trimester: Hamileliğinizin ilk üç aylık döneminde bebeğinizin gelişiminin önemli bir bölümü tamamlanmış oluyor. Bu nedenle hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren ve eğer planlı bir gebelik ise öncesinde, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz. Anne adaylarının en büyük hatası, hamile olduklarını öğrendikleri andan itibaren ihtiyaçlarının artacağını hesaba katarak daha fazla miktarda besin tüketmeleri. Oysa 1’inci trimester olarak adlandırılan üç aylık ilk periyot boyunca anne adaylarının kendi kalori ihtiyaçlarının üzerine enerji eklemelerine ihtiyaç yok. Hatta anne adayları fazla kilo ile hamile kalmışlarsa 1’inci trimester boyunca dengeli, sağlıklı ve ihtiyaçlarını karşılayan bir beslenme programı ile kilo vermeye devam edebilirler. Hormon değişimine bağlı olarak mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri oluşabilir. Bu nedenle bu dönemde galeta, ekmek, leblebi ve tuzlu kraker gibi besinler mide bulantılarını baskılamanıza yardımcı olmak amacıyla tüketilebilir.

1. hafta: Esasında ilk hafta henüz hamile olduğunuzu söyleyemeyiz. Bu hafta yumurtanızın bırakıldığı ve kendini dölleyecek sperm hücresini beklediği hafta olarak adlandırılıyor. Yumurta hücreniz henüz döllenmemiş olsa da gebeliğin 40 haftası, son adet döneminizin ilk gününden itibaren sayılarak hesaplandığı için teknik olarak hamile olmasanız bile önümüzdeki günlerde gelecek sürprizlere hazırlıklı olun.

2. hafta: Östrojen ve progesteron hormonlarının artmasıyla beraber rahminiz artık döllenmiş bir yumurtanın tutunması için daha uygun koşullara sahip. Haftanın başında bir yumurtanız olgunlaşıp yumurtlama meydana gelecek ve rahminize tutunup sizin için yepyeni bir zamanın başlamasını sağlayacak.

3. hafta: Yumurta kendisine uygun bir sperm bularak döllendi ve artık fetüs bölünerek büyümeye devam ediyor. Döllenme süreciyle beraber bebeğinizin görünümü, cinsiyeti ve bazı karakter özellikleri çoktan belirlendi bile!

4. hafta: Bebeğinizin organları yavaş yavaş oluşmaya ve işlev görmeye başlıyor. Bebeğinizin oksijen ve besin öğelerini alabilmesi için plasenta, embriyonun korunması için de amniyotik kese oluşuyor. Bebeğiniz bu hafta tam bir haşhaş tohumu büyüklüğünde! Bu hafta progesteron hormonunun yükselmesine bağlı olarak mide bulantısı görülebildiği gibi, hafif kramplar, ara kanamalar ve hormonal değişime bağlı olarak değişken ruh hali size eşlik edebilir.

5. hafta: Bebeğinizin bir yandan kalp, karaciğer, mide ve böbrekler gibi organları oluşurken, bir yandan da sindirim sistemi, sinir sistemi ve dolaşım sistemi de yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Bu hafta bebeğinizin kalbi ilk defa atmaya başlayacak ancak elma çekirdeği büyüklüğündeki bebeğinizin kalp atışlarını henüz duyamayacaksınız. Bu hafta mide bulantısı, yorgunluk, göğüslerde hassasiyet ve tuvalete sık çıkma gibi değişimlerle karşılaşabilirsiniz.

6. hafta: Bebeğinizin kan dolaşımı artık daha belirgin. Üstelik kalbi bir yetişkinin ortalama kalp atışına göre iki kat daha hızlı! Burnu, ağzı ve kulakları ise bu hafta gelişmeye başlıyor. Henüz elleri ve ayakları olmasa da artık vücudundaki çıkıntılar daha belirgin. Bezelye büyüklüğündeki minik bebeğiniz sebebiyle bu hafta çabuk yorulma ve mide ekşimesi gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak buna değer.



7. hafta: Artık bebeğinizin elleri ve ayakları gelişmeye başlıyor. Her ne kadar yaban mersini büyüklüğünde olsa da her dakikada 100 beyin hücresi üretecek kadar hızlı gelişiyor.



8. hafta: Bebeğinizin tat duyuları gelişmeye başlıyor. Üstelik siz her ne kadar hissedemeseniz de bebeğiniz artık el ve ayaklarını oynatabiliyor. Henüz ahududu büyüklüğünde olan bebeğiniz bu hafta sizde hafif kramplara, değişik rüyalar görmenize ve koku duyunuzun keskinleşmesi gibi değişikliklere sebep olabilir.



9. hafta: Bebeğinizin kalp atışları artık sizin duyabileceğiniz kadar güçlü. Yüzü ise daha belirgin. Bu hafta ruh halinizde değişimler görülebilir ve ufaktan kilo almaya başladığınızı hissedebilirsiniz.



10. hafta: Bebeğiniz artık bir kuru erik büyüklüğünde. Her ne kadar gelişiminin önemli bir bölümünü tamamlamış olsa da bundan sonra dokuları ve organları daha hızlı bir şekilde oluşmaya devam edecek. Saçları ve el tırnakları bu haftada oluşmaya başlıyor.



11. hafta: Bebeğiniz her ne kadar artık tekmeleyebilse de henüz şiddeti sizin hissedebileceğiniz kadar yüksek değil. Bu hafta vajinal rahatsızlık hissetmeniz ve yorgunluk halinin sürmesi mümkün.



12. hafta: Artık bebeğinizin refleksleri, beyin sinapsları ve sinir sistemi hızla gelişmeye başlıyor. Bu hafta susuzluk, stres, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ancak yorgunluk ve mide bulantıları yavaş yavaş sizi terk etmeye başlıyor.