Emziren annelere kilo verme tüyoları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Anne sütü ile hem bebeğiniz sağlıklı büyüsün hem de siz kilo verin. Nasıl mı? İşte uzmanından emziren anneler için hem süt arttıran hem de kilo verdiren beslenme tüyoları...

Hamilelikte 'sütüm bol olsun' diye bol bol yemek yemekten çekinmeyen anneler, doğum sonrasında ise aldıkları kiloların telaşına düşüyor. Annelerin doğum sonrası hızlı kilo verme

isteğiyle düşük kalorili diyetlere yönelmesi aksine kilo vermeyi zorlaştırıyor. Üstelik sağlıksız beslenme anne sütünün miktarını ve kalitesini de azaltıyor. Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, doğum sonrası annelere önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



Dünyanın en değerli besini şüphesiz anne sütü. Yapılan tüm araştırmalar anne sütünün bebeğe, emzirmenin de anneye mucizevi faydalarını ortaya koyuyor. Günde ortalama 500-800 kalori enerji harcamayı sağlayan anne sütü daha kolay kilo verilmesine yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, doğum sonrası sağlıklı kilo vermeyi sağlayacak ilk faktörün bebeği sık sık emzirmek olduğunu belirtti. Akgül, "Bebeğinizi sık sık emzirerek bir yandan minik yavrunuzun büyüme ve gelişimine katkı sağlarken diğer taraftan da sağlıklı kilo verebilirsiniz diyor. Hamilelik döneminde sağlıklı ve dengeli beslenme ile 9-12 kg alınması durumunda, doğumun ardından bol bol emzirerek fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu vurgulayan Diyetisyen Akgül "Hamilelik sonrasında vücudun süt yapımını artıracağı düşünülen şerbetler, tatlılar, aşırı karbonhidrat ve yağ içeren besinler ise sadece kilo almaya yarıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme ve bebeği sık sık emzirme hem fazla kilolardan kurtulmayı hem de vücudun süt yapımını artırmayı sağlıyor" dedi.



KULAKTAN DOLMA BİLGİLER KİLO ALDIRIYOR

Çiçeği burnunda annelerin sütünü artırabilmek amacıyla bol şekerli besinlere ve içeceklere yönelebildiklerini oysa bunun hata olduğunu belirten Diyetisyen Akgül, aile büyükleri ve arkadaş çevresinden edindikleri kulaktan dolma bilgilerle de şekerli ve yağlı besinleri bolca tüketebildiklerini, bunun sonucunda kilo alımının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kimi annelerin de doğumun hemen ardından fazla kilolarından kurtulma telaşı ile hareket ettiklerini ve bilinçsiz diyet planları uyguladıklarını kaydeden Diyetisyen Akgül, bilinçsiz diyetler sonucunda vücudun süt üretiminin ve kalitesinin azaldığını, annenin de kas kayıpları ve kilo alımı ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.



İLK 6-8 HAFTA KİLO VERMEYE ÇALIŞMAYIN!

Doğum sonrası fazla kiloları sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ihmal etmeden vermenin önemli olduğunu vurgulayan Akgül, "Yeni doğum yapan annelerin hızlı kilo vermeyi hedeflememeleri gerektiğini belirten Diyetisyen Akgül, doğumdan sonra ilk 6-8 haftada vücudun kendisini toparlamaya ihtiyacı olduğunu kaydediyor. Bu süreçte kilo vermeye çalışmanın kişiyi daha çok strese sokacağını ve bunun da vücudun süt yapımında azalmaya yol açacağını belirten Diyetisyen Akgül "Emziren bir anne için aylık 1-2 kg. kilo kaybı hedeflenmelidir. Hekimin izni ile annenin hafif yürüyüşler ve egzersizler yapması hem sıkılaşmayı hem de kilo kaybını hızlandıracaktır" diye konuştu.



SÜTÜ ARTIRIP KİLOLARDAN KURTULMAK İÇİN ÖNEMLİ TÜYOLAR

Diyetisyen Akgül emzirme döneminde hem vücudun süt yapımını artırmak hem de sağlıklı kilo vermek için önemli tüyolar da verdi. Buna göre güne kahvaltı ile başlamak ve her sabah mutlaka bir yumurta yemek önemli. Günde üç ana üç de ara öğün tüketilmeli; protein ve kalsiyum açısından her öğünde süt ve süt ürünleri ihmal edilmemeli. Her gün bir öğünde et, tavuk veya balık gibi protein kaynaklı besinlerden birisi bulunurken et yemeklerinin yanında bir miktar yeşil yapraklı taze sebze, salataya yer verilmeli. Günde 3 litre su tüketimi çok önemli. Kompostoya şeker eklenmemeli, çay-kahve tüketimi sınırlandırılmalı. Gazlı içeceklerden kaçınılmalı. Diyetisyen Akgül haftada iki üç kere kuru baklagil tüketilmesi gerektiğini belirtirken, tatlılar, şekerli besinler ve beyaz un ile hazırlanmış hamur işlerinden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Bunların vücudun süt yapımını artırmayacağını sadece kilo alımına neden olacağını belirten Akgül, karbonhidrat kaynağı olarak tam buğday unu ile hazırlanmış ekmek, makarna ve tam tahıl ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.



(CİHAN)