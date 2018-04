En son kaçta emzirdim?

Yeni annelerin kendilerine en sık sorduğu sorulardan biridir; ‘En son hangi memeden emzirmiştim?’ ve ‘ne zaman emzirmiştim?’

Yazı: Filiz Şeref



Bazen minikle uğraşıp dururken insanın aklından uçabiliyor ve insan en son onu ne zaman emzirdiğini yazmayı da unutabiliyor. Neyse ki, bu işin de pratik bir çözüm yolunu bulmuşlar. Remind Me Emzirme Bileklikleri, tüm emziren annelerin günlük hayatlarını daha kolay ve daha keyifli hale getiriyor. Bileklik üzerinde bulunan yıldız gösterge kaydırılarak, en son emzirdiğiniz saate ve dakikaya ayarlanıyor. Her nokta 15 dakikalık zaman dilimlerini işaret ediyor. Bebeğinizi en son hangi göğüsten emzirdiğinizi hatırlamak için bileklik son emzirdiğiniz yöndeki (sağ/sol) bileğe takılıyor. Böylece bir sonraki emzirmede kolunuza bakarak sıradaki yönü bilebiliyorsunuz. Aynı zamanda uyku ve ilaç kullanım saatlerini not almanıza gerek kalmıyor. Ayrıca, hamileliğin üçüncü trimesterindeki bebek hareketlerini saymaya da yardımcı olma özelliğine sahip.