Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi! İşte sosyal medyadaki ilk hamlesi

1 / 5
Trabzonspor'un alt yapısından çıkarak Fransa'nın Lille takımına Trabzonspor tarihinin en yüksek transfer geliri 17,5 milyon avro ile transfer olan Yusuf Yazıcı, oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile evlendi.
2 / 5
Melisa Aslı Pamuk oyunculuk kariyerine 13 yaşında Holllanda'da oynadığı bir sinema filmi ile adım atmıştı.
3 / 5
Güzel oyuncu futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile sosyal medyada birçok fotoğrafını paylaşıyordu.
4 / 5
SOSYAL MEDYADA SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Ünlü Oyuncu ve yıldız futbolcu sessiz sedasız evlendi. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi hayranlarının gözünden kaçmadı.