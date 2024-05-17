Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi! İşte sosyal medyadaki ilk hamlesi

Uzun süredir birlikte olan futbolcu Yusuf Yazıcı ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sessiz sedasız evlendi.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi! İşte sosyal medyadaki ilk hamlesi - Resim : 1

Trabzonspor'un alt yapısından çıkarak Fransa'nın Lille  takımına Trabzonspor tarihinin en yüksek transfer geliri 17,5 milyon avro ile transfer olan Yusuf Yazıcı, oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile evlendi.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi! İşte sosyal medyadaki ilk hamlesi - Resim : 2

Melisa Aslı Pamuk oyunculuk kariyerine 13 yaşında Holllanda'da oynadığı bir sinema filmi ile adım atmıştı. 

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi! İşte sosyal medyadaki ilk hamlesi - Resim : 3

Güzel oyuncu futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile sosyal medyada birçok fotoğrafını paylaşıyordu.

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi! İşte sosyal medyadaki ilk hamlesi - Resim : 4

SOSYAL MEDYADA SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü Oyuncu ve yıldız futbolcu sessiz sedasız evlendi. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi hayranlarının gözünden kaçmadı.