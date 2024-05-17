Sandık Kokusu’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Show TV ekranlarında yayımlanan ve izlenme rekorları kıran Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir veda yaşanacak. Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in kadroya veda edeceği iddia edildi.
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan Sandık Kokusu dizisi Çarşamba akşamları sevilerek izleniyor.
12 Haziran’da sezon finali yapacak olan Sandık Kokusu’nda izleyenleri üzen bir ayrılık yaşanacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dizinin gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan (Metin Akdülger) gitmesini istiyor. Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de konuşulmaya başlandı.
SANDIK KOKUSU’NUN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Sandık Kokusu’nun 23. bölümünde Reha’nın açtığı velayet davasını kazanması sonrası çocuklarını iki haftada bir görebilecek olan Karsu, yıkılıyor.