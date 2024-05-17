Sandık Kokusu’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dizinin gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan (Metin Akdülger) gitmesini istiyor. Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de konuşulmaya başlandı.