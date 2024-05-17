Sandık Kokusu’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Show TV ekranlarında yayımlanan ve izlenme rekorları kıran Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir veda yaşanacak. Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in kadroya veda edeceği iddia edildi.

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Sandık Kokusu’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor - Resim : 1

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan Sandık Kokusu dizisi  Çarşamba akşamları sevilerek izleniyor. 

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Sandık Kokusu’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor - Resim : 2

12 Haziran’da sezon finali yapacak olan  Sandık Kokusu’nda izleyenleri üzen bir ayrılık yaşanacak.

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Sandık Kokusu’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor - Resim : 3

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dizinin gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan (Metin Akdülger) gitmesini istiyor. Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de konuşulmaya başlandı. 

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Sandık Kokusu’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor - Resim : 4

SANDIK KOKUSU’NUN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sandık Kokusu’nun 23. bölümünde Reha’nın açtığı velayet davasını kazanması sonrası çocuklarını iki haftada bir görebilecek olan Karsu, yıkılıyor.  