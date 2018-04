“Evde doğal doğum yaptım”

Kanadalı Amy Slotek ile Türk eşi Tolga Ay’ın Polonya’daki evlerinde gerçekleşen ve 28 saat sonra kızları Deniz’i kucaklarına almalarıyla sonlanan bir doğum macerası bu.

Yazı: Elif Girgin



Amy Slotek, gördüklerimizden biraz farklı bir kadın. Hamileliğinin son ayına kadar her gün işe bisikletle gitmiş, doğum yapana kadar her gün yüzmüş, her kontrolde ultrasona girmeyi reddetmiş, çocuğunun cinsiyetini doğana kadar öğrenmek istememiş. Ve evde bir ebe yardımıyla doğum yapmış. İşte onun doğum macerası...



Aslında suda doğum yapmak istemişsiniz. Bu fikir nereden aklınıza geldi?

Ben Kanada’da doğdum ve büyüdüm. Suda doğum Kanada’da gittikçe yaygınlaşıyor. Dolayısıyla bu doğum şekli hakkında bilgim vardı. Bir seferinde de arkadaşlarımdan birinin doğumuna katılmıştım. Bu beni çok etkilemişti. Bu deneyimden sonra doğum mucizesini bir ameliyathane veya doğumhanede yaşamak istemediğimi düşünmüştüm. Daha sonra eşimle birlikte izlediğimiz bir belgesel filmden çok etkilendik. İsmi ‘Business of Being Born’, yani doğmanın ticareti. Bu belgeselde doğal doğumun yararları ve sezaryen gibi tekniklerin zararları anlatılıyordu. Bu filmi izlemeden, hatta hamile kalmadan önce de suda doğum yöntemini tercih edeceğimizi düşünüyorduk. Ancak nasıl ve nereden yardım alacağımızı bilmediğimiz için karar veremiyorduk. Doğum kadınların en doğal fonksiyonlarından biri. Aslında evde doğum, hastanede normal doğum veya suda doğum gibi tüm doğum çeşitlerine ‘doğal doğum’ demek ve aynı başlık altında değerlendirmek daha doğru bence. Yani suda, yatakta veya ayakta her nasıl olursa olsun, medikal yardım almadan doğum yapıyorsanız, bence bunların hepsi aslında aynı şey. Bilmeniz ve yapmanız gerekenler aynı. Ben de böyle bir doğum yapmayı; her şeyin doğal olmasını tercih ettim.



Doğuma nasıl hazırlandınız?

Hamile kaldığımı öğrendikten sonra eşimle beraber hem internet üzerinden farklı doğum yöntemlerini izledik hem de diğer çiftlerin deneyimlerini okuduk. İlk doktor ziyaretimizde de doktorumuza suda doğum ve diğer normal doğum yöntemlerini sorduk. Doktorumuzun bu konuya sıcak bakmadığını görünce hemen doktorumuzu değiştirdik. Bizi destekleyecek daha genç bir doktoru tercih ettik. Yeni doktorumuz, eğer her şey yolunda giderse istediğimiz gibi doğum yapabileceğimizi söyledi. Ancak o da bize bir doğum ebesi veya suda doğum merkezi öneremeyeceğini belirtti. Hamileliğimi Polonya’nın Varşova kentinde geçirdim. Eşim bir Türk ve o dönem bir Türk şirketi için çalışıyordu. Dört yıl Varşova’da yaşadık. Bu dönem içerisinde Lehçe’yi minimal düzeyde konuşabiliyorduk ve doktor veya ebe seçerken mutlaka İngilizce konuşabilecek birini arıyorduk. İlk araştırmalarımızın ardından Varşova’da suda doğum yapabileceğimiz birçok merkez olduğunu, hatta evimizde de küçük bir şişme havuz içerisinde doğum yapabileceğimizi öğrendik. Aslında o yıllarda bu tür doğum yöntemleri çok popüler olmuş hatta Polonya’daki ünlü sanatçılar arasında da bir moda haline gelmişti. Suda doğum merkezleri değişik fiyatlar ve servis imkanları sunuyordu. Biz daha çok profesyonel doğum ebelerinin çalıştığı merkezleri tercih ediyorduk. Profesyonel doğum ebeliği günümüzde hızla gelişen bir branş, birçok Avrupa ülkesinde artık hükümetlerin sağlık politikaları ile de desteklenerek gelişiyor. Bizim seçimimiz, uzun ve detaylı bir kurs veren, üstelik bu kursu Varşova’da yaşayan yabancılar için İngilizce de veren bir merkez oldu. Daha sonra yaklaşık üç ay her hafta derslere katıldık ve doğuma hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlandık.



Eşim hep yanımdaydı

Eşim de başından beri hem suda doğumu destekledi hem de kendisi birebir benimle beraber hazırlandı. Hatta bazen fazla abarttığını bile düşündüğüm oldu! Her akşam bir doğum belgeseli veya doğum ve bebek bakımı ile ilgili bir kitap veya film ile karşıma çıkıyordu. ‘Ben doğuracağım, sen değil!’ diye alay ediyordum. Doğuma hazırlık kursuna da beraber gittik. Zaten kurs anneler için değil çiftler için tasarlanmıştı. Bizim kursumuzda, Fransız- Polonyalı, Türk-Kanadalı, Azeri- Fransız ve Alman-Alman olmak üzere dört çift vardı.