İstenmeyen gebelik ya da beklenen ve arzulanan bir gebelik… Fark etmez. Döllenme gerçekleştiyse bu haberi eninde sonunda almak zorundasınız. Peki haberi nasıl alacağız, ne zaman alacağız, doğruluğundan nasıl emin olacağız… İşte hamilelik testi ve teste dair merak edilenler…

Normal regl zamanın üzerinden birkaç gün geçmiş ve hala regl olunmamışsa hamilelik şüphesi oluşmaya başlar. Üstelik hamilelik belirtileri ile regl belirtileri kolayca birbirine karıştırılacak belirtilerdir. Tabii ki regl gecikmesinin stresten, kiloya; trioidden, kiste birçok sebebi olabilir. Eğer korunmasız bir cinsel birleşme meydana gelmişse hamilelik bu sebeplerin başında gelir. Hamilelik şüphesini gidermenin, en kolay ve masrafsız yolu olan hamilelik testi, eczanelerden kolayca temin edilebilir. Evinizde on dakika içerisinde sonucu almış olursunuz.









Hamilelik şüphesini gidermenin, en kolay ve masrafsız yolu olan hamilelik testi, eczanelerden kolayca temin edilebilir





Hamilelik Testi Nedir?

Hamilelik testi, hamileliğin erken döneminde, eczaneden alınarak evde kolayca yapılabilen ve gebeliğin oluşup oluşmadığını gösteren bir testtir. Erkeğin sperminin, kadının yumurtasını döllemesi ile hamilelik başlamış olur. Döllenmenin üzerinden bir süre geçtikten sonra kadının vücudu “beta HCG” hormonu salgılamaya başlar. Hamilelik testi, idrardaki HCG’yi ölçer. Gebelik oluştuysa idrardaki HCG yükselecek ve test sonucu pozitif çıkacaktır.





Hamilelik Testi Ne Zaman Yapılır?

Hamilelik testi, regliniz normal periyodundan bir hafta ya da daha fazla geciktiyse uygulayabileceğiniz bir test. Reglin olağan döneminde birkaç günlük oynamalar normaldir. Ancak bir hafta uzun bir süredir ve hamilelik şüphesi oluşur. Bu noktada evde kolayca uygulayabileceğiniz test, içinizi rahatlatabilir. Eğer regl gecikmeniz bir haftadan daha kısaysa, testten sağlıklı bir sonuç alamayabilirsiniz. Çünkü idrarınızdaki HCG oranı gebelik oluşur oluşmaz artmayacaktır. Bir hafta bu konudaki ideal bekleme süresidir. Hamilelik testinden en etkili sonucu, sabah uykudan uyanıp henüz bir şey yemediğiniz zaman aralığında alırsınız. O yüzden günün ilk idrarı hamilelik konusunda en güvenilir sonucu verir.







Hamilelik Testi Nasıl Uygulanır?

Hamilelik testi eczanelerden temin edebileceğiniz bir testtir. Kutunun içinden testin nasıl uygulanacağına dair bir prospektüs çıkacaktır. Orada yazılı olan direktifler ile testi yapabilirsiniz. Eğer henüz bir test almadıysanız testi nasıl yapacağınızı buradan aktaralım. Genellikle iki türlü test vardır. Birinde idrarınızı üzerinize yapacağınız bir çubuk bulunur. O çubuğu çekerek dışarı çıkarırsınız ve üzerine idrarınızı yaparsınız. İkinci türdeki testte ise idrarı bir kaba yaparsınız ve çubuğu içinde bekletirsiniz. Her iki test de sizden bir süre beklemenizi isteyecektir. Korkmayın üç ile beş dakika arasında bir bekleme süresinden söz ediyoruz. Beklediniz mi? İşte o sonuç…





Tek çizgi - Çift Çizgi

Testi yaptıktan sonra testin üzerinde bir değişiklik meydana gelecektir. Burada da testler birbirinden ayrışır. Bazı testler hamilelik testi sonucunu tek çizgi ya da çift çizgi ile aktarır. Burada tek çizgi hamilelik olmadığını, çift çizgi ise gebeliğin mevcut olduğunu söyler.





Artı - Eksi

Hamilelik testi sonuçları genelde tek çizgi ya da çift çizgi çizgi ile belirleniyor olsa da bazı testlerde artı ya da eksi işareti ortaya çıkar. Buradaki artı sonucun pozitif olduğunu; gebe olduğunuzu, eksi ise sonucun negatif olduğunu; gebeliğin gerçekleşmediğini haber verir.



Hamilelik Testi Kesin Sonuç Verir mi?

Hamilelik testi, hamilelik şüphesi duyulduğu zaman, emin olmak için bir adımdır. Adımdır; çünkü bir doktora gidip kan testi yaptırdığınızda ya da ultrasonda bakıldığında kesin sonuç ortaya çıkacaktır. Ancak her hamilelik şüphesinde soluğu doktorda almamak için hamilelik testi evde kolaylıkla yapılabiliyor olması bakımından avantajlıdır. Test sonucunun pozitif çıkması durumunda muhakkak bir doktordan kesin sonuç almalısınız. Sonuç negatif çıktıysa birkaç gün beklemeli ve regliniz on günden fazla geciktiyse, regl gecikmesinin nedenini öğrenmek için doktorunuza başvurmalısınız.





