Hamileliğe yaz geldi

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Hamilelik, ‘aman yaz aylarına denk gelmesin’ diye planlanamıyor ama havalar ısınmaya, etrafınızdakiler tatil planları yapmaya başladığında, ‘acaba bu yaz zor mu geçecek?’, diye düşünmemek elde değil.

Yazı: Nilgün Yıldız



Yaz geldi gelmesineama size sadece tatil fırsatı değil, kilolar da geldi. Bir an önce minik bebeğinizi kucağınıza almanın heyecanını yaşarken aynı zamanda tatile gitsem mi, gitmesem mi telaşını da yaşamaya başladınız. ‘Hamilelik ve tatil’ hep tartışılan bir konu olduğu için aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu’na sorduk.



Hamilelikte güneşlenmek faydalı mı, zararlı mı?

Sıcak ve nemli günler, hamileliğin özellikle son aylarında anne adayına sıkıntılı günler yaşatsa da yapılan araştırmalar, güneş ışığının hamile kadınlar için çok yararlı olduğunu gösteriyor. Güneş ışığı içerdiği ultraviyole ışınları sayesinde cilt altı yağ dokusunda aktif D vitamini oluşmasını sağlıyor. D vitamini esas olarak bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırarak, hamilelikte artan kalsiyum ihtiyacını da karşılıyor. Bu sayede bebek için gereken kalsiyum, anne adayının kemiklerindeki depolar yerine, yiyeceklerden karşılanmış oluyor. Bu da annenin, ileri yaşlarda kemik erimesi riskini azaltan bir faktör. Aynı zamanda son yıllarda güneş ışığının cilt kanserine yol açma riskini gösteren bilimsel araştırmalar ile birlikte ‘bronz ten’ artık sağlık ve güzellik göstergesi olmaktan çıktı. Üstelik hamilelikte, hormonların etkisi ile güneş lekelerinin arttığı, gebeliğin son aylarında alın, burun ve elmacık kemiklerinin üstünde ortaya çıkan kırmızılığın (gebelik maskesi) belirginleştiği de biliniyor. Gebelik dönemlerinde güneşlenmenin bir diğer sakıncası da anne adayının su kaybına duyarlılığının artması.



Hamile bir kadın ne kadar süre güneşte kalmalı?

Vücutta yanıklar oluşacak kadar uzun süre güneşte kalmamak gerekiyor. Bu nedenle 45’er dakikalık güneşlenme periyotları ve arada birer saat serin yerde dinlenme ve bol sıvı alımı şeklinde güneşlenme tavsiye ediyoruz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde (saat 12.00- 15.00 arası) güneşe çıkmamaya özen göstermek gerekiyor.



Havuza ve denize girerken nelere dikkat edilmeli?

Hamileler için denize girmek zararlı değil hatta yüzme havuzlarına göre daha çok tavsiye ediliyor çünkü deniz suyu havuz suyuna göre genellikle daha temiz kabul ediliyor. Yalnız denize girilecek plajın temiz bir plaj olmasına dikkat etmelisiniz. Kimsenin denize girmediği, kirli suların karışma ihtimali olan kıyılarda denize girmemek önemli. Deniz konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da hamilelerde çok sık görülen kramplar... Bu nedenle hamilelerin tek başına denize girmemesi ve fazla açılmamaya dikkat etmesi gerekiyor.



YAZ DEMEK ÖDEM DEMEK



Yazın hamilelerde daha da yoğunlaşan ödeme karşı ne tür önlemler alınabilir?

Gebelikte kan hacmi ve damar geçirgenliğinin artması ile özellikle ayak ve bacaklarda görülen ödem rahatsızlık verici boyutlara ulaşabiliyor. Ödeme sıcakların etkisi ile toplardamarların genişlemesi de eklenince, hamileler evde giyecek ayakkabı bulamayabiliyorlar. Sıvı alımının yanı sıra sodyum -tuzalımına da dikkat etmek gerekiyor. Kesin bir tuz kısıtlaması yapılmamalı ancak tuzlu çerez, işlenmiş gıdalar, şarküteri gibi aşırı tuzlu yiyecekler tercih edilmemeli. Uzun süre ayakta durmak, oturmak ya da güneşte kalmak da ödemi artırabiliyor.



Sıvı kaybına karşı ne tür önlemler alınabilir?

Hamilelerin sıvı tüketimi, sıcaklığın da yükselmesiyle birlikte daha da artırılmalı. Kan hacmindeki artış ve rahimdeki bebeği korumak için üretilen amniyon sıvısı yüzünden bu dönemde daha çok sıvıya ihtiyaç duyuluyor. Vücudun susuz kalması rahimde kasılmalara dolayısıyla erken doğuma neden olabiliyor. Gerekli olan sıvı ihtiyacı karşılanmaz ise gebelikte daha sık olarak görülen idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, hemoroid gibi pek çok durumla karşılaşma riski de artıyor. Özellikle, her gün bol bol su içilmeli ve gün içinde aşırı olmamak kaydıyla meyve suları ile sıvı desteği artırılmalı. Buzlu, nane ve limon aromalı içecekler serinletici bir alternatif oluşturabilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, vücutta sıvı kaybına yol açan kahve, çay ve kola gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerektiği. İçerdiği tuzlar nedeniyle vücutta şişlik yaptığı için gazlı soda türü içecekleri de sıkça tüketmemekte fayda bulunuyor. Günde en az 8-10 bardak su içilmesini öneriyoruz.



TATİLDE HAMİLE OLMAK



Hamilelik döneminde yüzmenin zararları var mı?

Eğer kanama, düşük tehdidi, yüksek tansiyon, erken doğum gibi hamileliği komplike eden bir durum yoksa, son aya kadar deniz veya havuzun temiz olması ön koşulu ile yüzmek sıcaklarla mücadele etmenin en güzel yollarından biridir. Ayrıca hamilelik boyunca aktif olmak kan şekerini düzenliyor, oksijen kullanımını arttırıyor, tartı alımını dengede tutuyor ve normal doğumu kolaylaştırıyor.



Yaz hamileleri seyahat ederken nelere dikkat etmeli?

Gebelikte seyahat için ideal zaman ikinci trimester (üç ay). İlk üç ayda aşerme, bulantı, kusma gibi problemler ve son üç ayda da büyüyen karın ve gebelikten dolayı çabuk yorulmak yolculuğu zorlaştırabiliyor.



