Hamilelerin sorularını uzmanlara sorduk...

Hamilelik ve doğum sonrası göğüslerimde sarkma oldu. Bebeğim bir yaşına geliyor. Çok sık olmasa da hala emziriyorum. Emzirirken meme estetiği yaptırmamın bir sakıncası var mı?

Meme estetiği için en doğru zaman emzirmenin bırakılmasının ardından, en erken üç ay sonrasıdır. Üç ay geçtikten sonra herhangi bir zamanda meme protezi veya dikleştirme-küçültme ameliyatları yapılabilir. Meme protezi ameliyatının sonraki gebeliklerde emzirmeye olumsuz bir etkisi olmaz. Ancak meme küçültme ameliyatının emzirmeyi engelleme oranı yüzde 60’ı bulabiliyor. Bu oran da meme büyüklüğüne göre değişiyor. Bu nedenle tekrar çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız meme küçültme ameliyatını daha sonraki bir döneme ertelemenizi tavsiye ederim.

Estetik International, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Ataönder





Üç aylık hamileyim. Hamile kalmadan önce düzenli spor yapıyordum. Yeniden spor yapmak için ne kadar beklemem gerek ve ne gibi sporlar yapabilirim?

Hamilelik sürecinde kişinin ağırlık merkezinin değişmesi omurgada postür bozuklukları yaşanmasına neden olabileceğinden sporun uzman kontrolünde olması önemli. İlk üç ay yürüyüş ve omurgayı güçlendirecek sırt egzersizleri, yüzme ve hamile pilatesi yapabilirsiniz. Üç aydan sonra sırtüstü yapılacak her türlü egzersiz bebek açısından risk yaratacağından bu tip egzersizlerden kaçının. 3-6 ay arası dönemde yürüyüş, yüzme ve pilatesin yanı sıra oturarak yapılabilen egzersizleri yapın. Hamileliğin son dönemlerinde de pilates ve yürüyüşe devam etmeniz doğumunuzun çok daha kolay geçmesine yardımcı olacaktır.

Emsey Hospital, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Can Çetin





Altı aylık hamileyim. Şu anda çalışıyorum ve işe otomobilimle gidip geliyorum. Hamileyken araç kullanmamın sakıncası var mı?

Gebelik sırasında genel trafik kurallarına uyulduğu takdirde araç kullanmanın herhangi bir sakıncası yok. Ancak emniyet kemeri konusunda bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilerleyen gebelik haftalarında mevcut vücut yapısının değişmesine bağlı olarak emniyet kemer yükseklik ayarının en üst düzeye çıkarılması uygun olur. Aksi takdirde meydana gelecek araç içi trafik kazalarında kemerin rahim yüzeyini kesmesi ve kanamalar söz konusu olabilir.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gökhan Gümüştaş