Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

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Hamilelik döneminde en çok duyacağınız cümlelerden biri; ‘Aman boşver canın ne istiyorsa ye, hamileliğin tadını çıkar.’ Evet tabii ki canınızın istediğini yiyin, ama abartmadan. Bu dönemde yediklerinize çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



Beslenme alışkanlıklarınız yaşınız kaç olursa olsun, hayatınızın hangi döneminde olursanız olun sağlığınızın en önemli belirleyicileri. Özellikle hamilelik döneminde hem kendiniz hem de bebeğiniz için yediklerinize çok daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Önemli olan iki kişilik yemek değil, kaliteli ve yararlı yiyecekler tüketmek. Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Oya Yüksek, hamilelikte beslenmenin kurallarını anlattı.



Günde 5-6 öğün yiyin

Genel olarak günde 5-6 öğün yemek yemeye özen gösterin. Özellikle kan şekeri problemi ya da mide bulantısı, kusma gibi problemler yaşıyorsanız daha sık beslenmelisiniz. 15.00-17.00 aralığında iki ara öğün ideal. Bu ara öğünlerde 2-3 adet ceviz, 10-12 adet tuzsuz badem veya 10 fındık tüketebilirsiniz. Bu tip yemişler folik asit açısından çok zengin. Karbonhidrat, protein, yağ ve lif alımınızın da dengeli olması gerekiyor. Karbonhidrat için tam buğday ekmeği, çorba ve bulgur pilavı yiyebilirsiniz. Kepekli ürünler mineral emilimlerini etkileyebiliyor. Bu nedenle kepekli ürünleri tercih etmeyin. Hamilelikte yeterli posa ve sıvı alımı kabızlığın önlenmesi açısından önemli. Bu yüzden yeterli sebze, meyve ve liften zengin tahıl ürünlerini tercih edin.



