Gebelik döneminde görülen cilt problemleri canınızı sıkmasın.





Cilt lekeleri, saç dökülmesi ve vücudun pek çok bölgesinde oluşabilen çatlaklar anne adaylarının hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor bir süreç yaşamasına neden olabiliyor. Hormonal etkilere bağlı olarak gelişen bu değişikliklerin bir kısmı gebelik sonrası geçebiliyor ancak kalıcı etkilerinin olmaması için bazı önlemler alınması gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Tuğba Türe, gebelik döneminde görülen cilt problemleri hakkında bilgi verdi.Gebelik süresince hormonal etkiler, bağışıklık sistemindeki değişiklikler, kilo alımı ve derideki gerginliğe bağlı olarak cilt sağlığı etkilenebilir. Ciltteki değişiklikler 3 grupta toplanmaktadır: Deri üzerindeki fizyolojik değişiklikler, gebeliğin var olan deri hastalıklarına etkisi ve tamamen gebelikle ortaya çıkan deri hastalıklarıdır. Gebelerde en sık görülen fizyolojik deri değişiklikleridir. Bunların önemli bir kısmı gebelik sonrası kaybolur ve normale döner. Bir kısmı ise eğer dikkat edilmezse kalıcı olabilir. Anne adaylarında en sık deride renk değişiklikleri görülmektedir. Özellikle yüzde, alında ve burunda koyu renkli lekelenmeler olabilir. Lekelenme, “melenotropin” denilen hormonların daha fazla salınmasıyla ortaya çıkar. Hormonların etkisiyle güneşe daha duyarlı hale gelen özellikle gebeler mutlaka güneş kremi kullanmalıdır. Güneş kremi alırken de kimyasal olanlar değil, bitkisel olanlar tercih edilmelidir. Ayrıca güneş kremi sürülse de güneşte kalınmamalı, gölgede olmaya özen gösterilmeli ve şapka takılmalıdır.Gebelik döneminde lekelenme sadece yüz bölgesinde olmaz. Koltukaltı, genital, göğüs uçları ve kasıklarda da görülebilir. Bunların çoğu geri dönüşümlüdür ve herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. Ancak tüm önlemlere rağmen lekelenme yine de oluyor, gebeliğin bitmesinden 4-5 ay sonra geçmiyorsa bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Leke tedavisi için ise gebeliğin bitmesi beklenmeli, bu tedavinin biraz zahmetli ve uzun süreli olduğu unutulmamalıdır.Gebelik döneminde en çok şikayet edilen konuların başında saçlar gelmektedir. Normal bir kişide günlük 150 tel saç dökülür ancak gebelikte bu sayı iyiden iyiye azalır. Gebelik sonrası ise yeni anneler, hem günlük saç dökülmesi hem de gebelik döneminde korudukları saçların dökülmesi sorununu yaşarlar. Bu da şiddetli bir saç dökülmesi tablosu ortaya çıkarır. Saç sağlığı için son derece önemli olan B12 ve çinko ölçümleri yapılarak, takviye verilir.Gebelik döneminde tırnak sağlığı olumuz etkilenir. İncelmeler meydana gelir. Özellikle tırnak batıklarına gebelik döneminde daha sık rastlanır. Bu nedenle gebelere babet giymesi tavsiye edilmez. Tırnaklar çok derin kesilmemeli ve kenarları küt olmalıdır. Ayaklar gebelikte şiştiği ve tırnak yapısı inceldiği için daha geniş ayakkabılar tercih edilmelidir.Hamile kadınların damar yapıları da değişir. Küçük örümcek ağı şeklinde damarlanmalar görebilir. Bunlar gebelikte artar ama sonrasında geçebilir. Ancak bacaktaki varisler çoğunlukla kalıcıdır. Hareketsizlik ve kilo alımı varis oluşumunu tetikler fakat en önemli sebep genetik yapıdır. Bu dönemde oluşan varisler lazerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Varis oluşumunu engellemek için bol bol yürüyüş yapılmalıdır.Hamilelik döneminde vücutta et benleri çıkabilir. Bunlar çoğunlukla kalıcıdır ama zararsızdırlar. Kötü huylu olmadıkları için gebelikten sonra dermatolog tarafından alınabilirler. Gebelerin normal benlerinde de artış ve büyüme söz konusu olabilir. Eğer bende düzenli olmayan büyüme varsa, asimetri gösteriyorsa, renkleri karmaşıksa, yapısı bozulduysa veya yeni çıkan bir ben fark edildiyse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde deri kanserleri benler üzerinden gelişebilir. Gebelikten önce riskli benler varsa mutlaka kontrol ettirilmelidir.Gebeler, virüs ve mantarlara karşı daha hassastırlar. Mantarlar, nemli bölgeleri sevdiği için vücudu kuru tutmak önemlidir. Siğiller ise bulaşıcı viral enfeksiyonlardır. Önceden siğil varsa gebelik döneminde artış gösterebilir. Bunlar da gebelik öncesi takibe alınmalıdır. Siğiller de nemli bölgelerde ortaya çıkabildiklerinden hamile kadınlar havuz kenarı, hamam ve sauna gibi ortak kullanılan alanlarda terlik kullanmalı, kişisel hijyenlerine çok dikkat etmeli ve tenlerini mümkün olduğunca nemli zeminden uzak tutmalıdırlar.Hamilelik döneminde deri kilo alımıyla birlikte gerilir. Çatlaklar da derinin gerilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Sadece karın bölgesinde değil; göbek alt kısmı, göbek çevresi, koltuk altlarının içe bakan tarafları, göğüslerin dış ve iç kısımları, bel bölgelerinde çatlaklar olabilir. Kilo alımı hangi bölgede daha yoğunsa o bölgelere koruyucu krem kullanabilir. Burada da genetik yapı önemli rol oynamaktadır. Cilt çatlaklarını önlemek için bol su ve meyve tüketilerek, vücudun nem kapasitesi artırılmalıdır. Hamileliğin 4. ayına kadar organik vücut losyonları ile cildi nemlendirmek, bu dönemden sonra da gebelere özel kozmetik ürünler kullanmak önemlidir.