İdeal kilonuzda hamile kalın!

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Uzmanlar uyarıyor! Gebeliğe kilo fazlalığıyla başlayanlarda erken doğum, preeklampsi, bebekte anomali, gelişim sorunları ve şeker hastalığı sorunları ortaya çıkabiliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Tanır, anne adaylarının hamileliğe ideal vücut ağırlığında başlamamasının, düşük, erken doğum, batında bebekte büyüme kısıtlılığı gibi pek çok sağlık sorununa yol açabileceğini söyledi.



Tanır, anne adayının boyu, hamilelik öncesi ağırlığı ya da gebeliğinde kilo almasının, sağlıklı bir süreç için çok derece önemli olduğunu belirtti.



Beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin ve hareketsiz yaşam şeklinin obezite sıklığını artırdığını vurgulayan Tanır, bunun aksine çok düşük ağırlığa sahip anne adaylarının da hem kendisi hem de bebeği için sorunlara neden olabileceğini dile getirdi.



Tanır, bazı uluslararası kuruluşlar tarafından vücut kitle indeksine göre belirlenen kilo alım değerlerinin bulunduğunu ifade ederek, bu 29'dan fazlaysa daha az, 18'in altındaysa belirlenen oranlarda daha fazla kilo alınması gerektiğini bildirdi.



Hamile kalmaya karar vermeden önce ideal vücut ağırlığına ulaşılması gerektiğine değinen Tanır, şunları kaydetti:



"Sadece fazla kilolu anne adayları değil, normalin altında bir kiloda olan anne adayları da dikkatli olmalıdır. Aşırı zayıflık da hamilelik şansını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca zayıf kadınlarda, yetersiz beslenmeye bağlı olarak vitamin ve mineral eksiklikleri sıklıkla görülür. Bu sebeple hamile kalmaya karar vermeden 3-12 ay önce uygun bir beslenme programıyla ideal kiloya ulaşılmalıdır. Anne adayları, vücut kitle indeksleri 18,5-24,9 kilogramda yani normal kiloda hamile kalmalıdır. Hamile kalmak isteyen anne adayları, sigara veya alkol gibi

kötü alışkanlıkları bırakmalıdır. Ayrıca ideal kiloda gebeliğe başlamaları gerekiyor. Gebeliğe kilo fazlalığıyla başlayanlarda erken doğum, gebelikte görülen yüksek tansiyon olan preeklampsi, bebekte anomali görülmesi, bebekte gelişim sorunları ve şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor."



Genelde hamilelikte kilo verilmesini önermediklerine dikkati çeken Tanır, gebelik öncesi çiftlere diyet değişikliği gibi tavsiyelerde bulunduklarını sözlerine ekledi. (AA)



