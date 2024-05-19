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Cem Yılmaz, gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım
Son zamanlarda paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündemde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan bir paylaşım daha geldi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan komedyen Cem Yılmaz, yaptığı her paylaşımla da magazin gündemine oturuyor.
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Son zamanlarda Hasan Can Kaya ile girdiği polemikle ile adından söz ettiren Yılmaz, Instagram hesabından gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı.
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Yılmaz, 19 yaşında çektirdiği fotoğrafına esprili bir not da düştü. 51 yaşında olan ünlü komedyen, gençlik yıllarına ait fotoğrafa uyguladığı netleştirme işlemine, "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 92 de..." notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü komedyenin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.