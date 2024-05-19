Cem Yılmaz, gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım

Yılmaz, 19 yaşında çektirdiği fotoğrafına esprili bir not da düştü. 51 yaşında olan ünlü komedyen, gençlik yıllarına ait fotoğrafa uyguladığı netleştirme işlemine, "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 92 de..." notuyla takipçileriyle paylaştı.