İngiltere’den esen doğum trendi: Hypnobirthing

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İngiltere, dokuz aydır heyecanla beklediği minik prensine nihayet kavuştu. Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın hipnoz yöntemiyle bebeğini dünyaya getirmesi ise bu doğum şeklinin trend haline gelmesine ön ayak oldu. Hatta ‘en iyi yöntem’ olduğu bile söyleniyor. Merak edenler için araştırdık; nedir bu hypnobirthing, nasıl bir doğum tekniğidir, Türkiye’de uygulanıyor mu?

Yazı: Sinem Gürleyük



George Alexander Louis; İngiltere’nin yeni prensi, Cambridge Dükü Prens William ile Düşes Kate Middleton’ın ilk oğlu... Minik George kadar, dünyaya geldiği doğum yöntemi hypnobirthing de gündemden düşmüyor. Peki, ama nedir düşesin bu yöntemi tercih etmesinin nedeni?

Öncelikle bu uygulamanın bir tür hipnoz yöntemi olduğunu bilmelisiniz. Hipnoz kelimesi sizi korkutmasın. Bu öyle hepimizin bildiği hipnoz şeklinde gerçekleşmiyor. Yöntemin en önemli noktası, kişinin kendi gelişimi ve korkularından özgürleşmesi üzerine odaklanması. Hypnobirthing, doğumun daha az ağrı hissederek gerçekleşmesini sağlıyor. Doğal bir yöntem ve bebeğinizi bilinciniz açıkken kucağınıza alıyorsunuz. Babayı da doğum sürecinin içine katıyor. Kısaca hypnobirthing rahat bir doğum için ön şart olan derin gevşemenin temel alındığı, rahat, sağlıklı, huzurlu ve bilinçli bir doğum yolunda kullanılan uluslararası bir doğuma hazırlık tekniği.



Doğumla ilgili olumsuz yargıları siliyor

Sağlıklı bir hamilelik, doğum ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek herkesin hayallerini süslüyor elbette. Bunun için de anne adayları didik didik tüm doğum yöntemlerini araştırıyor. Hypnobirthing de anne adaylarının araştırıp, peşine düşebileceği sağlıklı yöntemler arasında yerini alıyor. İstanbul Doğum Akademisi Kadın Hastalıkları, Doğum Uzmanı ve Doğuma Hazırlık Eğitmeni Operatör Dr. Hakan Çoker ve Doğum Psikoloğu Neşe Karabekir, hypnobirthing tekniğini uzun yıllardan beri uygulatıyor ve bu tekniğin eğitimlerini veriyor.

Dr. Hakan Çoker, teknik hakkında şunları söylüyor: “Hypnobirthing daha sakin, korkusuz ve coşkulu doğum yöntemlerinden biri. Anne adayına ve babaya derin gevşeme, özel nefes teknikleri, rehberli imgeleme teknikleri ile doğumda bedeni nasıl rahat bırakabileceklerini öğreterek, daha bilinçli ve farkında bir doğumun kapılarını açıyor. Hypnobirthing tekniğinde doğuma hazırlanan anne adayına korkularından kurtulması ve içinde zaten var olan doğum yapma güdüsünü keşfetmesi için derin gevşeme, rehberlik eşliğinde imgeleme ve hipnoz uygulanıyor.” HelpA Akademi Genel Koordinatörü ve Klinik Psikolog Gülşah Sam Orhan da bu metodun uygulayıcılarından. Psikolog Orhan, hypnobirthing yönteminin bilinçaltındaki doğumla ilgili olumsuz yargıları silmeye yardımcı olduğunu ve bu ağrıların başa çıkılabilir ağrılar olduğu algısını yaratarak rahatlattığını belirtiyor: “Bu işlemin asıl adı ‘regresyon hipnoterapisi’. Herkesin ağrı eşiği farklı. Her kadın bu sancıyı farklı yaşıyor ve doğum ağrıları hipnoterapi ile en aza indirilebiliyor. Bu yöntemde negatif şartlanmaları yıkıp doğumu doğal bir süreç olarak görmek büyük önem taşıyor. Hipnozla doğum esasen doğum ağrısını azaltmayan fakat kişinin bilinçaltında doğumla ilgili olumsuz kayıtları silmeye yardımcı olan ve doğum esnasında bu ağrının başa çıkılabilir bir ağrı olduğunu bilinçaltına çapalayan bir sistem.” Kısaca özetlemek gerekirse, çocukluğumuzdan bu yana doğumla, özellikle de normal doğumla ilgili olumsuz olarak edindiğimiz pek çok bilgi ileriki dönemlerde negatif kodlanmalar yaratabiliyor. Hypnobirthing yöntemi tüm bunları ortadan kaldırarak rahat bir doğumun kapısını açıyor.

