‘Bebeğimi emziremiyorum’, ‘Çalıştığım için onu yalnız bırakıyorum’, ‘Çok fazla çizgi film izlemesine müsaade ediyorum’, ‘Ben kötü bir anneyim’ düşünceleri sizin de aklınızdan sık sık geçiyor mu? Annelik büyük sorumluluk ancak çocuğunuzla ilgili her problemin suçlusu siz değilsiniz.

Yazı: Neslihan Böle Arslan



Hangi anne çocuğu için kaygılanmaz ki?

Bu bebeğimizi kucağımıza aldığımız andan itibaren başlar ve yaşam boyu sürer. Sürekli ‘aç mı, üşüyor mu, ateşi mi çıktı, başına bir şey gelir mi?’ diye yüzlerce düşünce geçer aklımızdan... Buraya kadar normal, çünkü her anne çocuğu için kaygılanır. Peki çocuğunuzun yaşadığı her şeyden kendinizi sorumlu tutuyor, bunu kafanıza takıp kendinizi mutsuz ve değersiz hissediyor musunuz? O halde bu suçluluk duygusundan bir an önce kurtulmalısınız. Her annenin çocuğu için en iyisini istemesinin içgüdüsel olduğunu belirten İstanbul Parenting Class’tan Aile ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Psikolog Sinem Olcay, buna anne-çocuk arasındaki yakın ilişki de eklenince suçluluk duygusunun kolaylıkla ortaya çıkabileceğini söylüyor: “Annelerin yoğun içgüdüsel isteğinin yanı sıra çocukların doğumdan itibaren pek çok konuda anneye ne denli bağımlı oldukları düşünülürse, çoğu kadın için annelik süreci yetersizlik ve suçluluk duygusuyla adeta eşit anlama geliyor. Anne, özellikle yaşamın genelinde de sorumluluk sahibi bir kişiyse; çocukla ilgili yanlış, eksik ya da sorunlu gözüken her konuda kendine yönelik sorgulamaya giriyor. Oysaki doğumdan itibaren çocukların gelişimini etkileyen annelik faktörü haricinde içsel ve dışsal pek çok unsur mevcut.” Memorial Şişli Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sedat Özkan ise, bu hissin ortaya çıkma nedeninin toplumsal beklentilerle yakından bir ilgisi olduğu görüşünde: “Anne olmak, kültürden kültüre farklılık gösterir. Bizim kültürümüzde ise kadının iyi bir eş ve anne olması beklenir. Bu rolleri içselleştiren kadın, toplumun beklentilerini gerçekleştiremediğinde suçluluk duymaya başlıyor.” Sebebi ne olursa olsun, annelerdeki suçluluk duygusu farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman anne, emziremediğinde ya da bebeğini bırakıp işe döndüğünde kendini suçlu hissedebiliyor. Ve çoğu zaman bu suçluluk duygusu kendisiyle birlikte bebeği de psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. İşte bir annenin vermesi gereken en büyük sınavlar ve baş etme yolları...



Emzirememek

Annelerin en büyük kaygılarından biri; bebeğini emzirememek... Çoğu anne bebeğini emziremediğinde kendini depresyona girecek kadar çaresiz, yetersiz, hatta suçlu hissedebiliyor. Üzerine toplumun anneye haksız yüklenmesi de söz konusu olabiliyor. Oysa hangi anne bebeğini emzirmek istemez ki? Her anne bebeğinin iyi beslenmesi için elinden geleni yapar ama bazen durumun kontrolü kişinin elinde olmayabiliyor. Uzm. Psikolog Sinem Olcay Kademoğlu, anne sütü gibi tamamen biyolojik temelli bir konuda, durumun kontrolü kişinin kendisindeymiş gibi bir beklentiye girilmesinin büyük bir yanılgı ve haksızlık olduğunu söylüyor. Sütün yetmemesi konusuna işin diğer tarafından bakmamız gerektiğini belirten Kademoğlu, “Belki de sütü yetmeyen anne değil, çok iştahlı olan bebektir. Sütün yetmemesi dolayısıyla annelerin çektiği büyük sıkıntılara yakından şahit olmuş bir uzman olarak, ‘sütüm yetmedi’ cümlesinin ‘bebeğim iştahlı olduğu için mamaya geçmemiz gerekti’ ifadesiyle değiştirilmesini tavsiye ediyorum. Bu basit yaklaşım farkı bile, pek çok anneyi ve bebeğini tahmin edilemeyecek kadar olumlu etkiliyor” diyor. Evet ilk yapmanız gereken algılama şeklinizi değiştirmek. Siz elinizden geleni yaptınız ve sütünüz yok! İşte bu kadar. İnanın ona vereceğiniz sevgi onu hem ruhsal hem de fiziksel olarak yeterince besleyecek. Üzerine anne sütü olursa şahane ama olmazsa da şahane! Sakın iki yıl emzirdiğini ve nasıl sütünüz olmadığını anlamayan annelere, size suçluluk hissi veren büyüklere, anne forumlarında size akıl vermeye çalışan kadınlara aldırış etmeyin. Siz bebeğiniz için ne yaparsanız en iyisini yaparsınız zaten. Sizden daha çok bebeğinizi düşünecek bu hayatta kimse yok. Sütünüz olmasa da siz ona yetersiniz! Siz onun annesisiniz!