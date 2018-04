Şimdiki anneler bir başka

Şimdiki çocuklar evet bir başka; peki anneler aynı mı? Eskiden ‘giysin, üşümesin, yesin’ciydiler büyüklerimiz en fazla. Şimdilerdeyse, farklı tarzda anneler türedi. E, devir değişti tabii! Acaba siz hangi tipsiniz? Belki de hepsinden bir parça taşıyorsunuz...

Yazı: Elif Girgin/Bebeğimle Elele



Evet her anne ayrı bir dünya... Ve o dünyada ne varsa, o yansıyor çocuğa. Belki anlattıklarımızdan biraz azı belki biraz daha çoğu ama kesinlikle bu tipler varlar; aramızdalar. Biz sizin için en spesifik anne tiplerini yazdık. Bakalım çevrenize şöyle bir bakınca onları tanıyabilecek misiniz?



Çok bilmişler

Doktordan çok doktor, psikologdan çok psikologdurlar. Daha çocuk doğmadan anneliğin kitabını yazmışlardır. Kulaktan dolma bilgileri, kendi süzgeçlerinden geçirir; akıllarına yatana sonuna kadar inanır, sizi de inandırmaya çalışırlar. Adeta bir satışçı kafası vardır onlarda ve sizi ambale ederek ikna etmeye çalışırlar. Genelde de başarılı olurlar, ama ambale etme konusunda!



100 metre koşucular

Hep bir telaşları vardır. Çocuklarını da yarış atına çevirirler. Kendi yapamadıkları her şeyi çocukları yapabilsin isterler. Onu da yapsın bunu da yapsın derken, o kurs senin bu aktivite benim koşturup durur, çocukları da helak ederler. Sonuçta da her şeyden biraz biraz yapan ama hiçbir şeyi tam olarak yapamayan çocukları olur.



Yumuşaklar

Munis karakterlidirler. Çocuklarını koşulsuz sever, hiçbir şeyden şikayet etmezler. Uykusuzluk, açlık, yorgunluk onlara vız gelir. Sinirleri alınmıştır sanki, bir nevi sabır küpüdürler. Ağızlarından kötü bir söz duymak neredeyse imkansızdır.



İstatistikçiler

Seninki ne zaman yürüdü? Aaa bizimki yaşına girmeden yürüyordu! Ne zaman konuştu? Ay çok geç kalmış ayol, bizimki bir yaşında her şeyi söylüyordu! Ne zaman emekledi, ilk dişini ne zaman çıkardı, tuvalet eğitimini ne zaman tamamladı, anne sütünü ne zaman bıraktı? Soruları hiç bitmez. Her türlü istatistiki bilgi onlardadır ve sürekli sizin çocuğunuzla kendi çocuğunu kıyaslar dururlar. He deyip geçin, onunla yarışamazsınız!



Pimpirikliler

Takıntılıdırlar. Aman üşütmesin, aman terlemesin! Dondurma yemesin boğazı şişer. Çorapsız gezilmez, sakın haa! Dışarı çıkma rüzgar çarpar, koşma düşersin! Ateşi mi var, hasta mı oluyor? Neden konuşmadı, niye hala yürümedi! Her konuda evham yapacak bir şey bulur, her şeye pimpiriklenirler. Ama, onlar pimpiriklendikçe çocukları daha da çok hasta olur, sakınılan göze çöp batar misali…



XXL’lar

Pimpiriklilerin tam tersi olan XXL’ları aşırı genişliklerinden tanıyabilirsiniz. Dünya yansa umurlarında olmadığından çocukları konusunda da aynıdırlar. Çocukları düşmüş, kalkmış, ağlamış, bağırmış, etrafı rahatsız etmiş umursamazlar. Hatta hiçbir şey olmamış gibi çaylarını-kahvelerini içmeye devam edebilirler. Bazen onların bu umursamazlıkları etraftakileri çileden çıkarsa da onlar taviz vermezler. Evde, kafede, tatilde, okulda, hastanede her yerde rastlayabilirsiniz!