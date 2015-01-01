Tüp bebek tedavisi kaç kere denenebilir?
Tüp bebek, oldukça başarılı bir yardımcı üreme yöntemidir. Başarılı olmasına rağmen hiçbir tüp bebek merkezi %100 bir başarı oranı veremez. Tedavi sürecinde, tüp bebek aşamalarında ya da kaliteli embriyoların transfer edilmesinde bile olumsuz sonuç alma riski bulunur. Tüp bebek deneme sayısı için belirli bir sınırlandırma yoktur. Anne ve baba adayları diledikleri kadar tüp bebek denemesi yapabilirler. Bu denemeler, maddi ve manevi bir gücü gerektirmektedir. Bunu sağlayabilen çiftler denemelerine devam edebilir. Ancak akıldan çıkarılmaması gereke, 3 deneme ardından başarı şansının belirli bir oranda artmayacağıdır. Uygulanan üç tüp bebek denemesine rağmen başarı elde edilememesi durumu ‘’tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları’’ olarak geçmektedir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları için çeşitli alternatif yöntemler bulunur.
Tüp bebek neden tutmaz?
• Erkek adayın spermleri ile ilgili sorunlar,
• Rahim duvar kalınlığının yeterince kadar kalın olmaması,
• Hastanın kullanması gereken ilaçları zamanında kullanmaması,
• Doktorun tavsiye ettiği dozların üstünde ya da altında ilaç kullanımı,
• Beslenme düzenine dikkat etmemek gibi faktörler tüp bebeğin başarısız olmasına sebep olabilir.
• Tüp bebek tedavisi sonrası embriyoların rahim duvarına tutunması gibi faktörler söz konusu ise tüp bebek tedavisi başarısız olabilir.
Tüp bebek tedavisi en fazla kaç kere yapılabilir?
Tüp bebek tedavisinde deneme sayısında bir kısıtlama yoktur. Ancak tedaviler, güvenilir merkezlerde uygulanır ise, ancak sonuç alınması söz konusu değil ise deneme sayısı arttıkça başarı şansında azalma yaşanacaktır. Özellikle de kadının yaşı ilerlemiş ise bu şans daha da azalma gösterecektir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan anne ve baba adayları dahi bebek sahibi olmakta güçlük çekebilir. 8 ya da 10. tüp bebek tedavisi ardından gebe kalabilen adaylar da mevcuttur.
Hangi durumlarda tedavi iptal edilir?
• Yumurtaların işlevlerinin yeterli olmaması durumunda tedavi iptal edilir.
• Yumurtaları erken çatlaması durumunda tedavi iptal edilir.
• Elde edilmiş yumurtaların döllenmemesi durumunda tedavi iptal edilebilir.
• Bölünmesi beklenen ancak bölünmeyen döllenmiş yumurtalar söz konusu ise tedavi iptal edilebilir.
• Erkeğin sperm üretimi mevcut değil ise, meniden ya da testislerden sperm bulunamıyor ise tedavi iptal edilebilir.
• Normal bir embriyo tespit edilememiş ise ,embiryo transferleri yapılma ve tedavi iptal edilir.
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