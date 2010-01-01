Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer? Tedavi sırasında hastanede yatmak gerekir mi? İlaçların yan etkileri var mı? İşte tüp bebek tedavisinde merak edilenler...

Tüp Bebek tedavisi infertilite (kısırlık) konusunda yıllardır tercih edilen bir yöntem. Ancak tedavi öncesi, sırası ve sonrası için akıllarda sürekli aynı sorular yer almakta. Mozaik Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ümit Zeteroğlu Tüp Bebek tedavisi ile ilgili en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı.

Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?

Tüp bebek tedavisinin süresi, hekimin çift için uygun gördüğü protokole göre değişiklik gösterir. Tedavi süreci genelde ilaçların kullanılmaya başlamasından embriyo transferine kadar geçen süre dahil olmak üzere 15-25 gün arasındadır

Tedavi sırasında hastanede yatmak gerekir mi?

Yumurtalar toplandıktan ve embriyo transferi yapıldıktan sonra 30 dakika hastanede dinlenmeniz yeterli olacaktır. Eğer eviniz işlemin yapıldığı merkez ile aynı şehirde değilse, transfer gününü merkezin bulunduğu yerde geçirip bir gün sonra evinize seyahat etmelisiniz. Transferden bir gün sonra günlük yaşam aktivitelerinize dönebilirsiniz. Herhangi bir ağrınız yoksa ve kendinizi iyi hissediyor iseniz tedavi sürecinde zamanınızı yatarak geçirmek zorunda değilsiniz.

Yumurtalar toplanırken ağrı olur mu?

Hayır. Yumurta toplama işlemi sanılanın aksine çoğu hasta için rahatlıkla yürütülen bir işlemdir. Ayrıca bu işlem sırasında sakinleştirici, ağrı giderici ilaçlar yapılmakta ve bazen de işlem hasta uyutularak gerçekleştirilmektedir.

Tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri var mı?

Yumurtalıkları baskılamak için kullanılan ilaçların sıcak basması, baş ağrıları, vajende kuruluk, ruh halinde değişimler gibi yan etkileri olabilir. Bilmeniz gereken bu yan etkilerin geçici olduğu ve yumurta gelişimini uyaran ilaçların başlaması ile geçeceğidir. Yumurta gelişimini uyaran ilaçların ise enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve ağrı, göğüslerde hassasiyet, yorgunluk, kasıklarda ağrı ve gerginlik gibi yan etkileri olabilir.

Tedavide kullanılan ilaçların yumurtalık kanseri, diğer başka kanserler, uzun döneme yayılan kilo alma gibi olumsuz bir etkisi yoktur. Ayrıca, yumurtalıklardaki yumurtaları tüketip kadını erken menopoza sokma gibi bir durum da kesinlikle söz konusu değil. İlaçlara bağlı tek problem bazen yumurtalıklarının aşırı uyarılmasına bağlı gelişen 'yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu'dur.

'Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu’ nedir?

Bu durum hafif seyredebileceği gibi ciddi sıkıntı da yaratabilir. Hastayı riske sokabilen ciddi formu, tüm tüp bebek hastalarının % 1-2'sinde gözlenir. Bu durumda karın şişliği, nefes darlığı, bulantı-kusmalar, idrar yapamama ve karın ağrısı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Tüp bebek tedavisi sonucu doğan bebekler sağlıklı mıdır?

Tüp bebek tedavisi ile doğan bebeklerin yapısal anormallikler, doğumsal anormallikler ve genetik anormallikler açısından doğal yolla oluşan bebeklerden önemli bir farklılık göstermediği bilinmektedir. Eğer tüp bebek / mikroenjeksiyon tedavisi sperm sayısının ciddi derecede düşük olması veya menide hiç sperm bulunmaması nedeniyle yapılıyorsa, çiftin genetik danışmanlık almasında fayda vardır. Çünkü bu duruma sahip erkeklerde bazı genetik problemlere rastlanabilmektedir ve bunların yeni jenerasyonlara aktarılma riski oldukça az da olsa mümkündür.

Kaç kez tüp bebek denenebilir?

Hastalar sabır gösterdiklerinde, 4 deneme sonrası %80 oranında gebelik elde edilir. 6. denemeden sonra başarı şansı daha azdır.

Başarıyı etkileyen faktörler neler?

Başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri bayanın yaşıdır. 35 yaş üstündeki denemelerde başarı şansı azalmaktadır. Kısırlık nedeni, kısırlık süresinin uzun olması, hem kadın hem erkekte sorun olması, oluşan embriyonun kalitesi başarıyı etkiler.

Gebelik ne zaman belli olur?

Embriyo transferinden 12 gün sonra kanda gebelik testi ile sonuç belli olur.

Tüp bebek gebeliklerinde düşük riski normal gebeliklere göre daha mı fazladır?

Hayır. Doğal yolla oluşan gebelikler ne kadar düşük riski taşıyor ise tüp bebek gebeliklerindeki risk de aynıdır.