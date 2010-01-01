Tüp Bebek tedavisi infertilite
(kısırlık) konusunda yıllardır tercih edilen bir yöntem. Ancak tedavi öncesi,
sırası ve sonrası için akıllarda sürekli aynı sorular yer almakta. Mozaik Tüp
Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ümit Zeteroğlu Tüp
Bebek tedavisi ile ilgili en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı.
Tüp bebek tedavisi ne
kadar sürer?
Tüp bebek tedavisinin süresi, hekimin çift için uygun
gördüğü protokole göre değişiklik gösterir. Tedavi süreci genelde ilaçların
kullanılmaya başlamasından embriyo transferine kadar geçen süre dahil olmak
üzere 15-25 gün arasındadır
Tedavi sırasında
hastanede yatmak gerekir mi?
Yumurtalar toplandıktan ve embriyo transferi yapıldıktan
sonra 30 dakika hastanede dinlenmeniz yeterli olacaktır. Eğer eviniz işlemin yapıldığı merkez ile aynı
şehirde değilse, transfer gününü merkezin bulunduğu yerde geçirip bir gün sonra
evinize seyahat etmelisiniz. Transferden bir gün sonra günlük yaşam
aktivitelerinize dönebilirsiniz. Herhangi bir ağrınız yoksa ve kendinizi iyi
hissediyor iseniz tedavi sürecinde zamanınızı yatarak geçirmek zorunda
değilsiniz.
Yumurtalar
toplanırken ağrı olur mu?
Hayır. Yumurta toplama işlemi sanılanın aksine çoğu hasta
için rahatlıkla yürütülen bir işlemdir. Ayrıca bu işlem sırasında
sakinleştirici, ağrı giderici ilaçlar yapılmakta ve bazen de işlem hasta
uyutularak gerçekleştirilmektedir.
Tedavide kullanılan
ilaçların yan etkileri var mı?
Yumurtalıkları baskılamak için kullanılan ilaçların sıcak
basması, baş ağrıları, vajende kuruluk, ruh halinde değişimler gibi yan
etkileri olabilir. Bilmeniz gereken bu yan etkilerin geçici olduğu ve yumurta
gelişimini uyaran ilaçların başlaması ile geçeceğidir. Yumurta gelişimini
uyaran ilaçların ise enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve ağrı, göğüslerde
hassasiyet, yorgunluk, kasıklarda ağrı ve gerginlik gibi yan etkileri olabilir.
Tedavide kullanılan ilaçların yumurtalık kanseri, diğer
başka kanserler, uzun döneme yayılan kilo alma gibi olumsuz bir etkisi yoktur.
Ayrıca, yumurtalıklardaki yumurtaları tüketip kadını erken menopoza sokma gibi
bir durum da kesinlikle söz konusu değil. İlaçlara bağlı tek problem bazen
yumurtalıklarının aşırı uyarılmasına bağlı gelişen 'yumurtalıkların aşırı
uyarılması sendromu'dur.
'Yumurtalıkların
aşırı uyarılması sendromu’ nedir?
Bu durum hafif seyredebileceği gibi ciddi sıkıntı da
yaratabilir. Hastayı riske sokabilen ciddi formu, tüm tüp bebek hastalarının %
1-2'sinde gözlenir. Bu durumda karın şişliği, nefes darlığı, bulantı-kusmalar,
idrar yapamama ve karın ağrısı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar.
Tüp bebek tedavisi
sonucu doğan bebekler sağlıklı mıdır?
Tüp bebek tedavisi ile doğan bebeklerin yapısal
anormallikler, doğumsal anormallikler ve genetik anormallikler açısından doğal
yolla oluşan bebeklerden önemli bir farklılık göstermediği bilinmektedir. Eğer
tüp bebek / mikroenjeksiyon tedavisi sperm sayısının ciddi derecede düşük
olması veya menide hiç sperm bulunmaması nedeniyle yapılıyorsa, çiftin genetik
danışmanlık almasında fayda vardır. Çünkü bu duruma sahip erkeklerde bazı
genetik problemlere rastlanabilmektedir ve bunların yeni jenerasyonlara
aktarılma riski oldukça az da olsa mümkündür.
Kaç kez tüp bebek
denenebilir?
Hastalar sabır gösterdiklerinde, 4 deneme sonrası %80
oranında gebelik elde edilir. 6. denemeden sonra başarı şansı daha azdır.
Başarıyı etkileyen
faktörler neler?
Başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri bayanın
yaşıdır. 35 yaş üstündeki denemelerde başarı şansı azalmaktadır. Kısırlık
nedeni, kısırlık süresinin uzun olması, hem kadın hem erkekte sorun olması,
oluşan embriyonun kalitesi başarıyı etkiler.
Gebelik ne zaman
belli olur?
Embriyo transferinden 12 gün sonra kanda gebelik testi ile
sonuç belli olur.
Tüp bebek
gebeliklerinde düşük riski normal gebeliklere göre daha mı fazladır?
Hayır. Doğal yolla oluşan gebelikler ne kadar düşük riski
taşıyor ise tüp bebek gebeliklerindeki risk de aynıdır.