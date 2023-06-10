Ay ay bebeklerin mide kapasiteleri ne kadar? Anne sütü, mama ve ek gıda miktarları

Bebekler doğumdan itibaren anne sütüyle beslenirler. Yaklaşık 6 ay boyunca tek başına anne sütü bebek beslenmesini karşılar. Doğumdan hemen sonra az az gelmeye başlayan anne sütü ortalama 5-7. günlerde iyice artar ve olgunlaşır, böylece bebeğe besin olarak yeterli hale gelir. Doğumdan sonra bebeğimiz büyümeye devam ederken sadece kilo alım ve boy uzaması olmaz. Aynı zamanda mide ve mesane kapasitesi, safra yolları, bağırsak emilim hücreleri ve kalp kası hücreleri gibi görmediğimiz pek çok organda gelişimini devam ettirir. Örneğin, yeni doğmuş bir bebeğin mide kapasitesi 10 mililitreyken bir hafta sonunda 50-60 mililitre, 6. ayda 200ml e, 9. ayda 250ml, 1 yaşında 300ml e erişir. Buna bağlı olarak da bebeğin emdiği süt miktarı doyma miktarı giderek artar.

6 ay -12 ay arası

6 ay -12 ay arası bebeklerde günlük kalsiyum ve D vitamini için süt ihtiyacı ay ay azalarak 1000ml’den 500 ml’ye kadar düşer. Bir yaşından itibaren günlük süt ihtiyacı 500ml’dir.

Bebeklerin beslenme kapasiteleri boy kilo, mide kapasiteleri ve alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterir. Her bebeği aynı standart miktarlarda süt veya katı gıdayla besleyemeyiz. Beslenmeyi bebeğin aldığı kiloyla aylık takip ederek, eksikliklerini anne ve bebeği iyice dinleyerek, gözlemleyerek her bebek için ayrı beslenme şeması düzenleyerek çözümleriz.

6-7. aylarda

6-7’nci aylarda mide kapasitesi ortalama 180ml-200ml’dir. Annenin sahip olduğu süt miktarı 1000-1200ml dir. Bebek günde ortalama 6 kez anneyi emmek ister. Bu dönem artık annenin süt içeriğinin değiştiği, miktarının yavaş yavaş azaldığı dönemdir. Anne sütü bebeğin besin ihtiyacının yüzde 80’ini karşılamaya yeter. Bu nedenle 6. ayda yavaş yavaş küçük besin alıştırmaları yaparız. Eğer anne sütü hiç yoksa bebek 100-150ml arası 5-6 kez formül sütle beslenebilir.

8-9. aylarda

8-9’ncu aylarda bebeğin mide kapasitesi 210-250ml’dir. Anne sütü beslenmenin yüzde 60’ını karşılamaya yeter. Bebek ortalama 4 kez emmek ister. Anne sütü olmadığı durumlarda 120-150 ml formül sütle beslenebilir. Yutkunma ve çiğneme becerileri iyice geliştiği için en az 3 kez de ek gıda alır. Örneğin, öğle öğününde vereceğimiz çorba ortalama 100-150 mililitreye ulaşmıştır. Bir çay bardağı dolusu (100ml) yoğurt veya meyve püresi de gün içinde yiyebilir.

9-12 ay arasında

Bebeğin mide kapasitesi 250-300ml’dir. Anne sütünün miktarı da değişkendir. Bir kısım annenin sütü bol devam ederken bir kısım annenin süt miktarı 400-500 cc’ye kadar düşmüştür. Ayrıca sütün su kısmı artmıştır. Bu nedenle bebeğin günlük gıda ihtiyacının yüzde 40’ını karşılar. Bebek beslenmesini katı gıdayla tamamlar.