Ayaz İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

AYAZ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ayaz

Ayaz Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Güncel Türkçe sözlükte Ayaz'ın iki anlamı şu şekilde yer alır: 1. Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk 2. isim Çok soğuk hava.

Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğünde ise Ayaz isminin 4 farklı anlamı şu şekildedir: 1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.

AYAZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ayaz ismi uru ve sakin havada çıkan kuru soğuğa ve açık, bulutsuz hava anlamına gelir. Aydınlık, ışık anlamında da kullanılır. Aynı zamanda mehtap anlamı da içerir. İngilizce'de Frosty kelimesiyle eş anlamda kadın ismi olarak kullanılır.

AYAZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ayaz ismi cana yakınlık, şevk ve samimiyeti çağrıştırır. Pratik, statü seven, güç arayan, materyalist, adil, kendine yeten, başkalarını kontrol etmeyi seven, asabi, stresli ve zekidir. Duygularını başkalarının önünde ifade etmekte genellikle zorlanır. İyi bir üne sahip olmasına yardımcı olan iyi bir mizaca sahiptir. Başkalarına yardım etmeyi sever ve hayırsever işlere oldukça düşkündür. Bir arkadaş olarak son derece nezih ve güvenilir olabilir. Borsalar, şans içeren oyunlar veya istatistiklerle yakın çalışmayı içeren herhangi bir şey söz konusu olduğunda oldukça iyidir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz)

Ayaz ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Uraz, Ata, Aytaç, Asaf, Araz, Ayvaz, Boyraz, Feyyaz, Niyaz, Tınaz, Yalaz (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA AYAZ İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olduğu için Kuran’da geçmemektedir. Ayaz ismi Türkiye'de özellikle son yıllarda erkek bebekler için sıklıkla kullanılmaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: İsmin ilk harfinde yer alan A, kişiye özerklik duygusu ve liderlik vasıfları katar.

Y: İsimde yer alan y harfi, büyük işler başarmak için duyulan derin özlem ve tutkuyu temsil eder.

A: İsmin son hecesinde yer alan a harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

Z: İsmin sonunda yer alan z harfi, numerolojide 8 sayısının enerjisiyle eşdeğerdir ve güç, yardım etme, hayırseverlik, cömertlik gibi duyguları temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ayaz İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Bankacılık, Diş Hekimliği, Turizm Sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, öncü ve lider karakterde kişilerdir. İsmi Z harfi ile biten Ayazlar, bereketli, yardımsever, destekçi ve iyi niyetli insanlardır.

AYAZ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Ayaz ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi şifalandırmada kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 8, 11, 30 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.