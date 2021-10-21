Atlas İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ATLAS İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Atlas

Atlas Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Arapça / Fransızca

Arapça / Fransızca TDK'ye göre anlamı: Türk Dili Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde Arapça kökenle Atlas isminin kız çocukları için kullanıldığı görülüyor. Ve Atlas isminin anlamı şöyle: Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş.



ATLAS İSMİNİN ANLAMI

Atlas kelimesinin Arapça, Fransızca olarak birden çok anlamı vardır. Hem kız çocukları hem erkek çocukları için kullanılabilen isimler arasındadır. Atlas'ın anlamları şöyle:

Arapça kökenli bir isim olan Atlas ismi; yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten anlamına gelir.

Fransızcada Atlas, dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesidir.

Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitaptır. (Anatomi atlası, dil atlası vb)

Atlas Çiçeği: Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs.

Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs. Atlas kemiği: Boyun omurlarının üstten birincisi.



ATLAS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Atlas ismi diplomasiyi, sadakati ve cesareti kendine çeker. Bu isme sahip kişiler çelişkilerle doludur. Yumuşak, sevecen, düşünceli ve derinden umursadığı kişilere karşı şefkatlidir. Ancak sevdiklerini korumak söz konusu olduğunda çok sert birisine dönüşebilirler. Bazı şeyleri fazla düşünmeye eğilimlidir. Sevdiklerini inanılmaz derecede besler, kendini adar, koruyucudur. Sevdiklerinin yanında rahat ve güvende hissetmeni sağlamak için elinden gelen her şeyi yapar.

ATLAS İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Gülben'in ergenin oğluna Atlas ismini vermesi de Atlas isminin popülaritesini artırmıştı.

Atlas ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Altan, Atlan, Aras, Asya, Ayaz, Ayhan, Ata, Araz, Uraz (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ATLAS İSMİ GEÇİYOR MU?

Atlas, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: İsmin ilk harfinde yer alan “A”, kişiye özerklik duygusu ve liderlik vasıfları katar.

T: İsmin ikinci harfi olarak yer alan “T” harfi numerolojide 2 rakamının enerjisiyle eşdeğerdir ve gelişmeye duyulan açlığı ve dengeyi temsil eder. Bu harfe sahip insanlar geçmişe değil geleceğe dönük zihinleri sayesinde daimi olarak gelişirler.

L: İsmin son hecesinde yer alan “L” harfi, ideal mutluluk kavramı yerine elindekilerle mutlu olmaya odaklanmış kişileri temsil eder.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

S: Bu harf kişiye kendine düşkünlük ve dürüstlük katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Atlas İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Web Tasarım, Turizm, Mühendislik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “A” ile başlayan kişiler, öncü ve lider karakterde kişilerdir. İsmi “S” harfi ile biten Atlaslar, duygusallıklarını gizleme eğilimde olan, gerçekçi kişilerdir. Çoğu sorunu alışılmışın dışında bir zihin yapısıyla çözerler.

ATLAS İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın

Altın renkle ilişkisi olan Atlas, hedef odaklı, talepkar, kararlı, sonuç odaklı, kararlı, agresif, yoğun, risk alan özellikler sergiler. Bu isme sahip kişiler kravat iğnesi ya da altın bir saat takarak bu özelliklerini kontrol altına alabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 7, 14, 25 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Spor faaliyetleri uğraşmak için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayı, tüm yıl boyunca neler olduğunu ve kendimiz için neler yaptığımızı düşünmemiz için mükemmel bir aydır. Aralık ayı, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını aldığımız ve tamamlandığımız bir aydır.