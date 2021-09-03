Aras İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ARAS İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Aras

Aras Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde geçmektedir. Aras isminin anlamı sözlükte şu şekilde yer alır: 1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.2. Doğu Anadolu’da bir ırmak.

ARAS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aras isminin anlamı kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal anlamına gelir. Doğu Anadolu’daki bir ırmağın ismidir.

ARAS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Aras ismi dürüstlüğü, dürüstlüğü ve şeffaflığı çağrıştırır. Dışavurumcu, son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan keyif alan, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, sanatsal ve kariyer odaklıdır. Büyülü yeteneklere ve harika yaratıcı becerilere sahiptir. Çok uyumlu, girişken ve sanat aşığıdır. Benlik saygısı yüksek olan bu isimdekiler, başkalarının dikkatini çekmek için her türlü çabayı gösterir. Arkadaş canlısı doğası ve sosyal becerileri iyi bir çevre oluşturmaya yardımcı olur. Çok enerji doludur ve hüsrana uğramış insanları hayatta ilerlemeye teşvik etme gibi doğal bir yeteneğe sahiptir. Şaşırtıcı bir odaklanma yeteneğine sahiptir. Aras ismindeki kişiler genellikle zeki ve objektiftir ve zor kararları çok çabuk verebilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz)

ARAS İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Aras Bulut İynemli, Aras Aydın

Aras ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Uraz, Ata, Ayaz, Aytaç (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ARAS İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olduğu için Kuran’da geçmez. İçerdiği güzel anlamı sayesinde son yıllarda erkek çocuklarına verilen en yaygın isimler arasındadır. 2021 yılının ilk 6 ayında İzmir'de erkek bebeklere en çok verilen 3. isim Aras oldu. Bu süreçte İzmir'de erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler sırasıyla Eymen, Kuzey ve Aras olarak gerçekleşti.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: İsmin ilk harfinde yer alan A, kişiye özerklik duygusu ve liderlik vasıfları katar.

R: R harfi nümerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür.

A: İsmin son hecesinde yer alan a harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

S: Bu harf kişiye kendine düşkünlük ve dürüstlük katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Aras İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kişisel Gelişim Uzmanı, Yönetici, Sosyal Medya Uzmanı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, öncü ve lider karakterde kişilerdir. İsmi S harfi ile biten Araslar, duygusallıklarını gizleme eğilimde olan, gerçekçi kişilerdir. Çoğu sorunu alışılmışın dışında bir zihin yapısıyla çözerler.

ARAS İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapsinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 8, 11, 30 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Tiyatral yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.