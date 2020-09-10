Bazen uzak bir yere giderken bazen de kısa bir mesafeye giderken bebeği olanlar için en ihtiyaç duyulan araç oto koltuğudur. Fakat bazı bebekler oto koltuğunda ne yapsanız da durmaz. Peki, oto koltuğunda oturmayan çocuklar nasıl alıştırılabilir? Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden Uzman psikolog Mine Şahbaz anlatıyor...

Öncelikle bebeğinizin sağlıklı olduğundan emin olmanız önemlidir. Fiziksel olarak bir zorluğu bulunmuyor ancak yine de koltuğa oturmakta zorluk yaşanıyor ve ağlamaları artıyorsa şunları deneyebilirsiniz:

· Araba koltuğuna evdeyken de oturmasını sağlamak: Sadece araba değil evin içinde de bu koltuğa ara ara oturtup , koltuğa geçtiğinde çeşitli oyuncaklarla bu süreyi keyifli hale getirebilirsiniz. Oto koltuk keyif veren ve iyi hissettiren bir nesneye dönüşmelidir.

· Araba koltuğuna oyuncaklar ve fotoğraf asmak: Yol boyunca görüp izleyebileceği şekilde bakım verenin fotoğrafı ve sesli, ışıklı oyuncaklar asabilirsiniz.

· Arabada farklı tarzlarda müzikler, bebeğinizin hoşuna giden bebek şarkıları açabilirsiniz ve siz de birlikte bu şarkılara eşlik edebilirsiniz.

· Uyku saaatine denk getirmek: Yolculuğun planlanması yapılırken mümkün ise uyku saatine denk getirilmesi geçişi kolaylaştıracaktır.

· Kokulara karşı alerjisi olmayan bebekler için aromaterapi yağları denenebilir, bebekleri sakinleştiren eczanelerde hazırlanan uçucu aromaterapi yağlarından oto koltuğuna birkaç damla damlatabilirsiniz.

· Her şeyden önce bakım verenin sakin ve kaygısız kalabilmesi, bebeğin ağlamaları karşısında kendi duygularına dönüp kendine bakabilmesi bu süreçte önemlidir.

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