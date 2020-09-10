Öncelikle bebeğinizin sağlıklı olduğundan emin olmanız önemlidir. Fiziksel olarak bir zorluğu bulunmuyor ancak yine de koltuğa oturmakta zorluk yaşanıyor ve ağlamaları artıyorsa şunları deneyebilirsiniz:
·
Araba koltuğuna evdeyken de oturmasını sağlamak:
Sadece araba değil evin içinde de bu koltuğa ara ara oturtup , koltuğa
geçtiğinde çeşitli oyuncaklarla bu süreyi keyifli hale getirebilirsiniz. Oto
koltuk keyif veren ve iyi hissettiren bir nesneye dönüşmelidir.
·
Araba koltuğuna oyuncaklar ve fotoğraf asmak:
Yol boyunca görüp izleyebileceği şekilde bakım verenin fotoğrafı ve sesli,
ışıklı oyuncaklar asabilirsiniz.
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Arabada farklı tarzlarda müzikler, bebeğinizin
hoşuna giden bebek şarkıları açabilirsiniz ve siz de birlikte bu şarkılara
eşlik edebilirsiniz.
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Uyku saaatine denk getirmek: Yolculuğun
planlanması yapılırken mümkün ise uyku saatine denk getirilmesi geçişi
kolaylaştıracaktır.
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Kokulara karşı alerjisi olmayan bebekler için
aromaterapi yağları denenebilir, bebekleri sakinleştiren eczanelerde hazırlanan
uçucu aromaterapi yağlarından oto koltuğuna birkaç damla damlatabilirsiniz.
· Her şeyden önce bakım verenin sakin ve kaygısız kalabilmesi, bebeğin ağlamaları karşısında kendi duygularına dönüp kendine bakabilmesi bu süreçte önemlidir.
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