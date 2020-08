Koronavirüsü nedeniyle tüm dünyanın tetikte yaşadığı bu günlerde, hamile ya da emziren anneler de büyük tedirginlik yaşıyor. Bazı uzmanlar, emzirerek bebeğe gerekli antikorların sağlandığını düşünürken, bir kısmı da virüsün emzirme yoluyla bebeğe geçebileceğini öne sürüyor.

Washington State Üniversitesi (WSU), pandemiye yakalanan annelerin bebeklerini emzirip emzirmeyeceklerine açıklık getirmek için kolları sıvadı.

GÖNÜLLÜ ANNELER DEVREDE

Bilim insanları bunun için iki ay boyunca korona testleri pozitif çıkan 50 anne üzerinde araştırma yapmak üzere harekete geçti. Gönüllülerden oluşan bu araştırmada, kadınların yarısı bebeklerini emzirirken, diğer yarısı ise emzirmeyecek.



Washington State Üniversitesi'nden Profesör Courtney Meehan, "Bununla ilgili tam olarak net bir cevap henüz bulunamadı. Gerçekten de anne ve bebekleri risklerin faydalardan daha ağır bastığını bilmediğimiz sürece ayırmak istemiyoruz" dedi. Araştırmanın sonuçlarının net bir cevaba açıklık getireceği düşünülüyor. WSU'daki araştırma ekibine Idaho Üniversitesi, Washington Üniversitesi ve Tulane Üniversitesi'ndeki bilim adamları da katılıyor.

Meehan, "Çalışmamız, hem sağlık uzmanlarının hem de annelerin mevcut bilgi boşluğu nedeniyle hissettiği kaygıyı hafifletmeye yardımcı olacak. Buna göre de net bir sonuç elde edilerek bu sonuca göre hareket edilebilecek" dedi.

SONUÇLAR KARIŞIKTI

Bu zamana kadar yapılan diğer sınırlı araştırmalarda karışık sonuçlar elde edilmişti. Bazı çalışmalarda anne sütünde virüse rastlanmadığı ortaya konulurken, bazılarında ise belirli süt örneklerinde viral RNA'lar tespit edilmişti.

Biri Çin'de, diğeri ABD'de yapılan iki çalışmada anne sütünde SARS-CoV-2'ye ait hiçbir kanıt bulunamadı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bir raporunda, 46 virüslü anneden alınan süt numunelerinde 43'ünün sonucu negatif, üçünün ise partikül açısından pozitif olduğu kaydedilmişti. WHO, anne sütünde viral genetik materyal bulunsa da bunun bebeklere bulaşabileceği anlamına gelmediğini söylüyor.

SÜT ÖRNEKLERİ KONTROL EDİLDİ

'EMZİRMEYE DEVAM EDİN'

Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bir raporunda, 46 virüslü anneden alınan süt numunelerinde 43'ünün sonucu negatif, üçünün ise partikül açısından pozitif olduğu kaydedilmişti. WHO, anne sütünde viral genetik materyal bulunsa da bunun bebeklere bulaşabileceği anlamına gelmediğini söylüyor. WHO, korona şüphesi olan ya da testleri pozitif çıkan annelerin çocuklarını emzirmeye devam etmesini öneriyor.



New York'taki Icahn Tıp Fakültesi'nde yapılan başka bir çalışmada, enfekte annelerin anne sütünün bebekler için koruyucu olabilecek yeni koronavirüse karşı antikorlar içerebileceğini öne sürdü.

