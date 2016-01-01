Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriği ile bayilerde… Hediye kitabımız ise mevsim meyve ve sebzeleri ile 50 mama tarifi…

Nisan-Mayıs 2016 sayısı yine annelerin ve anne adaylarının hayatını kolaylaştıracak bilgilerle dopdolu…



- Çocukla tatilin püf noktaları

- Anne adaylarına tuz ve şeker kullanımı hakkında öneriler

- Ne onunla ne de onsuz: Emzik

- Vejetaryen ve vegan hamilelere beslenme önerileri

- Güzellik takıntısı çocuklara da bulaştı. Onları bundan nasıl koruyacağız?

- Gösteri sezonu başladı, çocuklar sahnede… Peki bu gösteriler kimin için yapılıyor? Farklı bir bakış açısı kazanmak için bu haberi okuyun.

- İkinci çocuğu doğursak mı, doğurmasak mı?

- Moda: Güneşe merhaba!

- Besin saklama kılavuzu

- Anne-babaların, çocuklarının bilinçaltı hakkında bilmesi gerekenler…

- Bakıcı ile ilişkinin doğruları…

- Çocuğunuz solaksa bırakın öyle kalsın…

- Erken başlayın; sağlıklı beslenmek çocuğunuz yaşam tarzı olsun

- Büyüme eğrileri nasıl yorumlanmalı?