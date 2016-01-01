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Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı!

Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriği ile bayilerde… Hediye kitabımız ise mevsim meyve ve sebzeleri ile 50 mama tarifi…

Nisan-Mayıs 2016 sayısı yine annelerin ve anne adaylarının hayatını kolaylaştıracak bilgilerle dopdolu…

- Çocukla tatilin püf noktaları
- Anne adaylarına tuz ve şeker kullanımı hakkında öneriler
- Ne onunla ne de onsuz: Emzik
- Vejetaryen ve vegan hamilelere beslenme önerileri
- Güzellik takıntısı çocuklara da bulaştı. Onları bundan nasıl koruyacağız?
- Gösteri sezonu başladı, çocuklar sahnede… Peki bu gösteriler kimin için yapılıyor? Farklı bir bakış açısı kazanmak için bu haberi okuyun.
- İkinci çocuğu doğursak mı, doğurmasak mı?
- Moda: Güneşe merhaba!
- Besin saklama kılavuzu
- Anne-babaların, çocuklarının bilinçaltı hakkında bilmesi gerekenler…
- Bakıcı ile ilişkinin doğruları…
- Çocuğunuz solaksa bırakın öyle kalsın…
- Erken başlayın; sağlıklı beslenmek çocuğunuz yaşam tarzı olsun
- Büyüme eğrileri nasıl yorumlanmalı?

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