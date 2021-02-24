Doğumsal anomali problemleri: Tavşan dudak, yapışık parmak ve dahası...

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Demirbağ doğumsal anomali problemleri hakkında bilgiler verdi.

SİNDAKTİLİ (YAPIŞIK PARMAK)

Sindaktili iki veya daha fazla parmağın birbirine yapışık olmasına denir. Gebelik döneminde el ve ayaklar ilk oluştuğunda bütün parmaklar birbirine yapışıktır. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde parmak aralarındaki doku bağlantılarının gerilemesi sonucu parmaklar birbirinden ayrılır. Gelişimin bu döneminde oluşacak aksaklıklar parmakların ayrılmasını engelleyerek sindaktili oluşmasına neden olur. El ve ayak parmakları arasında görülebilirler. Yapışıklık sadece deride veya deri+kemikte olabilir. Tedavisi ameliyattır.

POLİDAKTİLİ (FAZLA PARMAK)

El veya ayak parmaklarında görülen sayı fazlalığına polidaktili denir. Tedavisi ameliyattır. Cerrahi tedavinin bir yaşından sonra tıbbi şartların uygun olduğu en erken dönemde yapılması önerilir.

DUDAK VE DAMAK YARIĞI (TAVŞAN DUDAK)

Çocuğun doğmasından uzun bir süre önce, gelişimin ilk haftalarında, dudağın sol ve sağ kenarları ile damak birlikte oluşurlar. Ancak, yaklaşık her 1000 bebekte bir normal birleşme oluşmaz. Dudak ve damak ayrı olarak geliştikleri için, dudak ve damak yarıkları çeşitli varyasyonlarda görülebilirler. Eğer çocuğunuz bu şekilde bir deformite ile dünyaya gelmiş ise, doktorunuz, tedavi için cerrahi onarımı önerecektir. Dudak ve damak yarığı ile dünyaya gelen çocukların tedavisinde önemli ilerlemeler elde edilmiş olup, çoğunuzun normal, sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

TAVŞAN DUDAK AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Dudak ve damak yarıklarında tedavi ameliyattır. İdeal ameliyat zamanı, dudak yarıklarında 6-10 haftalık iken, damak yarıklarında 3-12 aylık ikendir. Ancak doğum sonrasında dudak veya damaktaki yarığın değerlendirilerek, ameliyata hazırlık aşamasında yapılabilecek tedaviler için bir Plastik ve Rekonstrüktif Cerraha muayene olmanız ve doktorunuzun önerilerine uymanız ameliyatın başarısı için mutlak gereklidir.

TORTİKOLİS (EĞİK BOYUN)

Boynun iki tarafında sternocleidomastoid ( SCM ) adlı bir kas bulunur. Bu kas boynun sağa-sola olan hareketlerinde önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu kasın herhangi bir nedenle zarar görmesi halinde vücudun tamir çabasıyla o bölgede sıvı ve basınç artışı olabilir. İyileşme tamamlandığında ise bu kasta kısalma ve sertlik oluşur. Bu durum başın kasılan kas tarafına doğru yan yatışı ve yüzün aksi tarafa dönüşüyle sonuçlanır. Tedavisi ameliyat ve/veya FTR dir.

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