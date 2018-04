Uz. Dr. Seda Günhar, kış hastalıklarına karşı koruma kalkanı işlevi gören önerilerilerini şöyle sıralıyor:

• Güçlü bir bağışıklık sistemi için, sağlıklı beslenme ve yeterli dinlenme iki altın kural. Çocuğun beslenmesinin tüm besin gruplarını (et, süt, sebze ve tahıl) dengeli bir şekilde içerdiğinden emin olunmalı. Üç ana ve en az iki ara öğünden oluşan sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı uygulanmalı. Ayrıca yeterince dinlendiğinden ve uykusunu aldığından emin olun.



• C vitamini depolanan bir vitamin olmadığından, C vitamininden zengin sebze ve meyveler çeşitlendirilerek günlük olarak tüketilmeli. Sebzelerden brokoli, lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, pazı ve turp; meyvelerden portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller, elma, kivi savunma mekanizmasını güçlendirmede etkili olmaları nedeniyle kış aylarında mutlaka tüketilmeli.



• Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kan değerlerini ölçtürüp, eksiklikleri tespit etmeden ve en önemlisi doktora danışmadan vitamin takviyesi kullanılmamalı. Yüksek dozda vitaminin, kalp rahatsızlıklarından toksik zehirlenmelere pek çok sağlık sorununa neden olabildiği unutulmamalı.



• Kaliteli ve yeterli protein tüketimi vücudun büyümesi ve gelişmesinde önemli rol oynuyor. Ayrıca hastalık dönemlerinde vücuttan protein atımı oluyor. Bu nedenle, özellikle enfeksiyon hastalıklarında ve sonrasında protein tüketimini arttırmak önem kazanıyor. Kırmızı et, balık ve tavuk sadece proteince değil aynı zamanda minerallerce de zengin kaynaklar. Omega 3 yağları bakımından da zengin olan balıklar haftada en az bir kez tüketilmeli.



• Grip aşıları, içerdikleri zayıflatılmış mikroorganizmalarla bağışıklık sistemini uyararak, hastalık oluşmadan hastalığa karşı direnç geliştirip bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı savunma oluşturuyor. Aşıyla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, aşının hastalık etkenleri vücuda girmeden yapılması. Etkili olması için erken dönemde, sonbahar bitmeden uygulanması gerekiyor.



• Antikorları üreten bağışıklık hücrelerinin yüzde 70’i sindirim sistemi içinde yaşıyor. Probiyotikler, hastalıklara neden olan mikroorganizmaların çoğalmalarını engelliyor. Araştırmalar, probiyotik tüketen bireylerin enfeksiyonlara karşı yaklaşık yüzde 50 oranında daha dirençli olduğunu gösteriyor. Ev yapımı doğal yoğurt, doğal yoğurttan yapılmış ayran ve kefir beslenme programına alınarak, probiyotik haplara ihtiyaç duymadan doğal yollardan çocukların probiyotik gücü kolaylıkla artırılabiliyor. Boza ve ev yapımı turşular da probiyotik gücü artırıcı besinler arasında yer alıyor. Fazla ilaç ve özellikle de antibiyotik kullanımı vücudun probiyotik gücünü azaltıyor. Probiyotik zengini yiyecek ve içeceklerin alımı kadar, probiyotik bakterileri besleyen ve onların çoğalmalarını sağlayan lif yapıdaki prebiyotikleri de (pırasa, patlıcan, soğan ve sarımsakta bulunur) beraberinde tüketmek önem taşıyor.



