Simli beyaz ve pembe balonlar, pembe bezeler, limonatalar, badem şekerleri ve ayıcıklı kekler; işte Bihter’in üç yaş partisi…

Yazı: Gülru İncu/Bebeğimle Elele



Gamze Aktaş, küçük kızı Bihter’in doğum günü partisi için 15 gün önceden hazırlıklara başladı. Yorucu ama heyecanlı bir araştırma sürecinin ardından doğum gününü evlerinin de bulunduğu Florya’da, Develi Restaurant’da yapmaya karar verdi. Bu kararında Develi Florya’nın şık ve geniş salonu etkili oldu. Sonra sıra ‘işin en önemli kısmıydı’ dediği organizasyon firmasını seçmeye geldi ve sonunda Parti Fabrikası’yla çalışmaya karar verdi. Fotoğraf çekimini de Sema Korkmaz’a emanet etti.





Doğum günü partisine 32 yetişkin 25 çocuktan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. “Konsept için ana tema her şeyin şeffaf görünmesiydi. Kullanılan tonların pastel olması benim için çok önemliydi” diyen Aktaş, kızı Bihter’in üç yaş doğum günü için beyaz, uçuk sarı ve pastel pembelerden oluşan bir konsept belirledi. Deniz Butik’in imzasını taşıyan doğum günü pastasından konuklar için hazırlanan hediyelere kadar her şeyde ayıcık teması kullanıldı.





Simli beyaz ve pembe balonlar, pembe bezeler, limonatalar, badem şekerleri, ve ayıcıklı kekler hem sevimli hem şık bir görüntü oluşturmuş. Sofraya yerleştirilen ve sandalyelerin arkasını süsleyen pembe güller ise ortama çok romantik bir hava kattı. Bu konseptte bir organizasyonun maliyeti 13 bin lira.





