Obezite anne babadan geçiyor

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Obezitenin anne ve babası fazla kilolu olan çocuklarda görülme riski yüzde 80 daha fazla!

Vücutta yağ dokusunun aşırı miktarda bulunmasıyla ortaya çıkan obezitenin, anne ve babası fazla kilolu çocuklarda görülme riskinin yüzde 80 civarında olduğu bildirildi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emre Atabek, çocukluk döneminde obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.



Erişkin dönemde obez olanların yaklaşık üçte birinde rahatsızlığın çocuklukta başladığını ifade eden Atabek, obezitenin hormonal bozukluklara bağlı görülebildiğini dile getirdi.



Şişmanlığın en önemli nedenini, harcanan enerjiden daha fazla enerji alınması olarak değerlendiren Atabek, "Anne ve babanın her ikisi birden şişman ise çocuklarında obezite görülme ihtimali yüzde 80'lere ulaşıyor. Ebeveynlerden sadece biri şişman olduğunda çocuğunun obez olma ihtimali yüzde 40'lara düşmektedir. Obez çocukların ailelerinde de fiziksel aktivitenin, enerji tüketiminin az olduğu görülüyor" diye konuştu.



Obezite çocukta sağlık problemleri de artıyor

Şişmanlığın çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini aktaran Atabek, şöyle devam etti: "İnsülin salgısının artması, erişkin tipi şeker hastalığının çocukta da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Obez çocukta ergenlik, normalden erken ya da geç gelişebilir. Psikososyal bozukluklar ortaya çıkabilir. Obezite çocuk ve ergende çeşitli organ ve sistemleri etkileyebilir. Obez çocukların bir kısmında hipertansiyon olabilir. Kanda kötü kolesterol de yükselme, iyi kolesterol de ise düşme gözlenebilir. Yağların artmasına bağlı kalp

damar hastalıkları görülme oranında artış, alkolik olmayan karaciğer yağlanması, safra kesesi hastalıkları ortaya çıkabilir. Obez çocuk ve gençlerde ağırlık artışına bağlı eklemlere aşırı yük binmesi nedeniyle çeşitli ortopedik bozukluklar olabilir. Solunum fonksiyonu bozularak, kalbe binen yükü artırıp hareket yeteneğini azaltabilir. Bu durum sık solunum yolu hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkabilir."



Atabek, ciddi obezitesi olanlarda uyku apnesi denilen uyku sırasında solunum durması görülebileceğini belirterek, "Bazı psikolojik bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu çocuklar sosyal ilişkilerden çekinerek daha içe kapalı bir hale gelebilir" dedi.



(AA)



