Sare’nin birinci yaş günü kutlaması için zarif bir Paris pastanesinden esinlenildi ve onun rengarenk, iştah açıcı tatlılarıyla dolu vitrini yaratıldı.

Yazı: Gülru İncuMelis ve Tuncay Kaan çifti, minik kızları Sare’nin birinci yaş kutlaması için mekan olarak Wyndham Kalamış’ı tercih etti. Pastel tonlarda cupcake’ler, rengarenk dondurmalar ve şekerlerin süslediği bir masal dünyası hayal ediyorlardı. Mori Events ekibi de tüm bunları bir araya getirebilecek bir pastane konsepti önerdi. Su yeşili, beyaz, uçuk pembe, uçuk sarı, lila, gümüş ve siyah, konseptin ana renkleri olarak seçildi. Sarı ve pembe güllerden oluşan bir çiçek buketi hazırlandı. 60 kişilik bir masa düzeni, girişte karşılama alanı ve tatlı büfesi hazırlanması kararlaştırıldı. İçinde doğum günü pastasının, renkli şekerlemelerin, kurabiyelerin, badem şekerlerinin bulunduğu, konukların da içine girip fotoğraf çektirebilecekleri bir pastane kurgulandı. Sonuç olarak zarif bir Paris pastanesinden esinlenildi ve onun rengarenk, iştah açıcı tatlılarıyla dolu vitrini yaratıldı. Organizasyonun fotoğraf çekimlerini ise Pastel Çerçeve üstlendi. Doğum günü toplam 10 bin liraya mal oldu.