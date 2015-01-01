Melda ve Sencer Mengüç çifti, oğulları Sarp’ın birinci yaş kutlamasının unutulmaz olmasını istediler ve partiyi düğünlerinin de gerçekleştiği mekanda düzenlediler.

Yazı: Gülru İncuMelda ve Sencer Mengüç çifti yıllar önce düğünlerini İstanbul’da Bridge Restaurant’ta yaptı. Oğullarının dünyaya gelişinin bir anlamda ilk adımı olması nedeniyle, Sarp’ın birinci doğum günü kutlamasını da aynı mekanda yapmaya karar verdiler. Artık Dubai’de yaşayan çift hazırlıklara günler öncesinden başladı. Önce konsepti belirlediler, ardından sıra fotoğrafçıyı ve organizasyon firmasını seçmeye geldi. Öncelikleri fotoğrafçıyı belirlemek oldu. Uzun araştırmalar sonucunda çekimlerini çok sıcak ve samimi buldukları Sema Korkmaz’la çalışmayı tercih ettiler. Sarp’ı evlerinin küçük prensi olarak gördükleri için doğum günü partisinin prens konseptinde olmasına karar verdiler. Renkler altın ve mavi tonlarında seçildi.