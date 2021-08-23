Gece beslenme ne zaman ve nasıl sonlandırılmalı?

Seda Özcan 23 Ağustos 2021

Yenidoğan döneminde ilk 3-4 ay bebeğiniz sık sık uyanır bu durum normaldir ve müdahale etmeye gerek yoktur. Eğer uyanmıyor ise 2-3 saatte bir mutlaka uyandırıp emzirmek gerekir. Bir süre sonra bebeğiniz yavaş yavaş uyanma ve beslenme aralıklarını açacaktır. Buna rağmen pek çok anne, bebek uyunmasa bile aç kalmasın korkusuyla ya da başka bir derdi yüzünden uyandığında bebeğinin otomatik olarak acıktığını düşünerek emzirir ve gece beslenmesine devam eder.



İşte bu durum bir süre sonra alışkanlığa dönüşür ve aileyi zorlu bir süreç ile baş başa bırakabilir. Eğer bebeğiniz 6 aydan sonra gece acıktığı için uyanmıyor ise onu uyandırıp beslemenize gerek yoktur. Ancak sizin bebeğiniz gece beslenmek için örneğin iki defa uyanıyorsa korkmayın! bu da bir kişilik farklılığıdır. 6.ay civarında bazı atıştırmacı bebekler kısa süreli emerek 3 saat arayla uyanıp emmek isteyebilirler. Fakat bu sayı 4 ve üzerine çıkıyorsa burada yüksek ihtimalle bir bağımlılık söz konusudur.

Bebeğiniz her zaman aynı saatte uyanıp çok ısrarla emiyorsa, bu açlıktan uyanıyor anlamına gelir. Ancak düzensiz uyanıp, bir-iki dakika memede takılıp sonrasında yeniden uyuyorsa, bu da alışkanlıktan uyanıyor anlamına gelir. Annelik içgüdünüz ile aslında bunu anlamlandırabilirsiniz.

Hangi ayda kaç beslenme yapılmalı?

Bu konuda fazlaca görüş bulunsa da genel olarak takip ettiğimiz ortalama değerler;

0-4 ay 2-3 saatte bir uyanıp beslenebilir.

6.aydan sonra gece 3 yada 2 beslenme yapabilir.

8.aydan sonra gece 2 yada 1 beslenme yapabilir.

12.aydan sonra gece max bir beslenme yapılabilir.



Ancak burada en doğru gece beslenme sayısını öğrenmek, bebeğinizi takip eden kilosunu ve gelişimini bilen çocuk doktorunuza danışmaktan geçer..

Eğer bebeğinizi emzirerek uyutuyorsanız eğer meme/biberonla kurulmuş uyku ilişkisi sonucunda bebekler geceleri de kalkıp emmek isterler. Bunun ana sebebi başka türlü uykuya dalmayı bilmemeleridir. Bu nedenle öncelikle meme uyku ilişkisini yani emerek uykuya geçmeyi ortadan kaldırmalısınız. Akşam emzirmeden uyumasını sağlamadığınız sürece gece beslenmesini kesmeniz neredeyse imkansızdır. O sebeple memeyi bırakırsam bu süreç gececek diye düşünmeyin… Öncelik mutlaka meme ve uyku ilişkisini düzenlemektir!

Bebeğinizin gece beslenmesini nasıl kesmeli ve keserken nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle mutlaka sabırlı ve sakin olun. Adım adım planlı ilerleyin. Bu tek gecede çözülecek bir iş değildir. Bebeğiniz her uyandığında beslememelisiniz. Bebeğinize biraz zaman vermek; neden uyandığını dinlemeniz gerekir! Oda sıcaklığı, ıslak bez, gaz sancısı ya da rüya gibi birçok farklı nedenle de uyanmış olabilir. Kendinize bir günlük tutun böylece gece de kaç defa kaç dakika emzirdiğinizi ortalama uyanma saatlerinizi görebileceksiniz. Bu doğrultuda gece beslenmesini birden kesmek değil, aşamalı kesmeyi planlamalısınız. Eğer bebeğinizi biberonla besliyorsanız sütü sulandırılabilir veya giderek süt miktarı azaltıp, su miktarını artırabilirsiniz. Bu sayede bir süre sonra sadece su için uyanmak istemeyecektir ( istisnai durumlar mutlaka olur, uyandığında sadece su teklif etmekte alışkanlık oluşturabilir) Öncelikle beslenmeleri en az 4 saat aralıklara çıkarın. Sonrasında sadece ilk 4 saatteki beslenmeyi yapın. Eğer biberon kullanıyorsanız mamanın miktarını 30cc azaltarak da gidebilirsiniz. Daha uzun sürer ama daha yumuşak bir geçiş olur. Her uyandığında beslenirse, beslerseniz eğer bebeğiniz bu noktada meme/biberon demektir uyku kısmında hatalı ilişki kuracak ve her uyandığında uykuya dönmek için meme/biberon talep edecektir. Bir daha acıkıp uyanmasın diye fazla beslemek, bebeğinizin uyanmasına sebep olabilir. Fazla beslenmek gaz sorunları ve ya kendini rahatsız hissetmesine sebep olabilir. Eğer tutarlı davranamayacağınızı düşünüyorsanız. Gece emzirmesini aniden kesebilirsiniz.. Kabus gibi 3 güne hazırsanız eğer! Bu süreçte uykuya döndürme işini babaya teslim edebilirsiniz. Baba da talep edilecek bir meme olmadığı için size vereceği tepkiden daha azını verecektir.. 18 ay üzeri hala kesilmeyen gece beslenmesi biberon çürüklerine sebep olabilir. Eğer bebeğinizin çok zorlandığını hissediyorsanız, biraz daha küçük adımlar atmaya çalışın, çocuğun işin içinde olduğu her durum gibi sabır gösterin.



Yazan: Bebek ve Uyku Uzmanı, Hemşire Seda ÖZCAN

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