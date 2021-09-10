Bebekler hangi mevsimde nasıl giydirilmeli? Bebek kıyafetleri nasıl seçilmeli?

Seda Özcan 10 Eylül 2021

Çoğu anneyi şüpheye düşüren, akılları karıştıran bir durum! Acaba üşür mü? Şu an sıcak mı geldi? Bebeklik döneminde bebeğinizi nasıl giydirdiğiniz aslında büyük önem taşıyor. Özellikle yenidoğan döneminde bebeğinizin ısı dengesini sağlama ve koruma mekanizması henüz yeteri kadar gelişmemiştir. Bu sebeple doğru kıyafet seçimi bizi soğuk algınlığından veya yaz aylarında yaşanan isilik durumundan korur.



Peki bebeğimizi nasıl giydirmeliyiz?

Sonbahar ve kış aylarında tek kat kalın giysi yerine üst üste pamuklu, yumuşak ve vücudu saran ince giysiler giydirmenizi öneririm, hem giysilerin arasındaki hava tabakası bebeği üşümekten korur. Hem de ortam sıcaklığına göre giysilerini bir kat azaltabilir ideal ısıyı sağlayabilirsiniz.

Ortam ısısına göre örnek bir giyinme planı oluşturacak olursak;

26 C ve üzerinde bezi ve kısa kollu çıtçıtlı body

24-25 C aralığında ise bezi, kısa kollu çıtçıtlı body ve şort

22-23 C aralığında ise bezi uzun kollu çıt çıtlı body ve ayaklı pantolon

20-21 C aralığında ise bezi, kısa kollu çıtçıtlı body üzerine uzun kollu ayaklı tulum

18-19 C aralığında ise bezi, uzun kollu çıtçıtlı body ve üzerine uzun kollu ayaklı tulum



16-17 C aralığında ise bezi uzun kollu çıtçıtlı body, ayaklı pantolon üzerine uzun kollu ayaklı tulum ve üzerine çorap



16 derece ve altınsa ise bezi uzun kollu çıtçıtlı body, ayaklı pantolon üzerine uzun kollu ayaklı tulum ve üzerine çorap eldiven bir de kalın uzun kollu ceket önerilir.



-Isı ölçemiyor ya da içiniz rahat etmiyor ise bebeğinizin boynundan ve ya göğsünden üşüdüğünü ya da terlediğini anlayabilirsiniz.

-Yenidoğan döneminde baş ve eller ayaklar hemen soğur. Yenidoğan döneminde tabloya ek olarak çorap,şapka, eldiven eklenmesini öneririm.



Bebek için kıyafet seçerken nelere dikkat edilmeli?

Bir bebek mağazasına girdiğinizde tüm bebek kıyafetleri sevimli bir görüntüye sahip olabilir. Ancak ilk dikkat edilmesi gereken özellik kumaş ve aksesuarlar olmalıdır.

Son yıllarda bebek kıyafetleri çoğunlukla nefes alan kumaşlardan üretiliyor. Yine de kıyafete satın almadan önce mutlaka iç etiketinden özelliklerine bakmanızı öneririm. Bu tür kumaşlar hem alerji riski taşımaz hem de pamuklu olduğu için bebeğinizin cildini tahriş etmez.

Diğer bir etken ise kıyafetlerin yumuşak ve esnek olmasıdır. Esnek yapıdaki kumaşlar bebeğin hareketini engellemez ve daha konforlu hissettirir..

Aksesuar kısmına gelecek olursak, bu nokta genellikle en çok gözden kaçan nokta olur. Üzerinde düğmesi, pulu olmayan ürünler seçmenizi öneririm, eğer düşer veya kopar ise meraklı bebeğiniz bunu ağzına ya da burnuna sokabilir, ve hatta boğulma tıkanmaya sebep olabilir. Eğer düğmeli bir kıyafet seçecekseniz mutlaka düğmesinin koparılamayacağına, sıkı dikilmiş olmasına dikkat etmelisiniz.

Giyinme ritüelini genellikle bebekler sevmediği için boyundan açılabilen, ayağa kadar fermuarlı ya da çıt çıtlı olanları tercih etmenizi öneririm, ne kadar pratik o kadar iyidir!

Alacağınız kıyafetin geniş yakalı olması ya da omzunda genişlemesi için çıtçıtlarının olması da giyinme ve soyunma evresin de rahatlık sağlar.

Sık sık alt aldığımız ya da kontrol etmeye ihtiyaç duyduğumuz için alt kısımları çıt çıtlı olan tulumlar da sizin için pratik olacaktır.

Özel bir gün için bile olsa tüylü kıyafetler seçmemenizi öneririm, çünkü hep tüyler uçuşup ağzına burnuna kaçabilir, hem de hassas bebeğinizin cildini kaşındırıp, tahriş edebilir.



Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

İLGİLİ İÇERİKLER