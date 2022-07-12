“Ben Dünyaya Gelmeden Önce” ile anne-baba adaylarına öneriler: Doğurganlık İçin En Önemli Besin Öğeleri ve daha fazlası

Anne-baba olmaya karar verdiniz, kendinizi mental olarak hazır hissediyorsunuz. İçinizde bir bebek sahibi olma isteği ile heyecanlısınız. Peki bu kararı aldıktan sonra anne-baba adayları ne gibi hazırlıklar yapmalı? Çocuk odası kurmaktan daha mühim hazırlıklar söz konusu. Bebeğiniz dünyaya gelmeden önce, anne-baba olmadan önce hem annenin hem babanın yapması gereken bazı hazırlıklar var. Bunlardan en mühimlerinden bazıları örneğin babanın genlerini aktarırken sağlıklı gen aktarımı sağlaması için gerekli hazırlıklar, annenin de sağlıklı bir bebek büyütmek için bedenini en iyi versiyona hazırlaması.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Mindan’ın “Ben Dünyaya Gelmeden Önce Yapmanız Gerekenler” isimli kitabı hayykitap etiketi ile raflarda yerini aldı.

Bu kitapta anne-anne baba olmak isteyenler için doğurganlık için en önemli besin öğelerinden bebeğin doğduktan sonraki ve ileri dönemdeki gelişimiyle ilgili püf noktalara varana kadar tavsiyeler bulunuyor.

Bebekten, Anne-Babaya bir Mektup

Dr. Emin Mindan, kitabı bebeklerin anne-babalarına bir mektubu olarak düşünüp kurgulamış. Kitapta anne-baba adaylarının bebek sahibi olmadan önce yapmaları gerekenler, hayatlarında düzenlenme gereği duyulan şeyler, bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra dikkat etmeleri gerekenler yalın ve net bir dil ile anne-baba adaylarına anlatılıyor.

“Anneciğim, babacığım, siz bana güzel mobilyalar alıyorsunuz, gelişimi kutlamak için partiler yapıyorsunuz ama bunlar benim için hiç önemli değil. Siz bana mirasımı önceden verin, dünyaya sağlıkla geleyim, sağlıklı genlerle geleyim. Bunun için ben dünyaya gelmeden lütfen yiyip içtiğinize, uykunuza, yaşamınıza dikkat edin.” diyen bir mektup bu…

DOĞURGANLIK İÇİN EN ÖNEMLİ BESİN ÖĞELERİ

Kitapta Dr. Emin Mindan, örneğin bebek sahibi olmaya karar veren çiftlerin doğurganlığı artırmak üzere hangi besin öğelerinden faydalanabileceklerini anlatıyor.

Hormonların çalışması, fetüsün gelişimi, yumurta ve spermin sağlıklı olması, kan değerlerinin iyi olması için ihtiyaç duyulan besin öğeleri olduğunu vurguluyor. Bunlar şöyle:

D Vitamini – D vitamini bağışıklık sisteminde önemli rol oynamasının yanı sıra, yumurtlamayı ve hormon dengesini etkiler. DNA onarımı yapıyor, bu yönden babaların D vitamini değerleri çok mühim. Çünkü genler bebeğe aktarılıyor.

E Vitamini – Erkeklerde sperm sağlığı ve hareketlilği açısından gereklidir.

Coenzim Q10 – Yumurta ve sperm sağlığı için gereklidir. Erkeklerde sperm hareketliliğini artırır.

C Vitamini – Hormonların dengeli olmasına katkıda bulunur ve sperm kalitesini artırır.

Alfa Lipoik Asit (ALA) – Sperm kalitesini ve hareketliliğini artırır.

B6 Vitamini – Hormonların işleyişini düzenler ve gebelikte sabah bulantılarının giderilmesine yardım eder.

B12 Vitamini – Sperm üretimine yardımcı olur. Rahim duvarını güçlendirir ve böylece düşük riskini azaltan faktörlerden biridir. Eksikliği yumurtlamayı etkileyebilir.

Folik Asit (Folat) – Anne karnında gelişen fetüsteki pek çok anomalinin önlenmesinde etkilidir. Erken doğum, gelişim geriliği, damak veya dudak yarığı, kalp anomalisi gibi sorunlara karşı koruyucu etki gösterebilmektedir. Bebek anne rahmine düşmeden evvel, hem anne hem baba adayında yeterli seviyede bulunmalıdır.

Demir – Demir yetersizliği durumunda yumurtlama sorunları görülebiliyor. Demir, çocuğun fiziksel gelişimini ve zihinsel performansını etkiler. Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, disleksi gibi sorunlara karşı korunmada etkilidir.

A Vitamini – A vitamini pek çok geni etkiler. Çocuğun gelişiminde genital sistem, kalp ve damar gelişimi için mühimdir. Eksikliği gibi fazlalığı da sorun olabilmektedir. Bu sebeple kullanımında çok dikkat gerektirmektedir.

Selenyum – Yumurta ve spermi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Sperm üretimi için önemlidir. Selenyum seviyesinin düşüklüğünün sperm sayısının azlığı ile bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Çinko – Erkeklerde sperm kalitesini, sayısını, hareketliliğini artırmada etkilidir. Kadınlarda östrojen ve progesteron hormon seviyelerinin ayarlanmasında, hücre bölünmesinde, üreme sisteminde etkilidir.

Omega-3 Yağ Asitleri – Hormonların düzenlenmesine, yumurtlamanın artmasına ve servikal mukusun çoğalmasına yardım eder. Üreme organlarına kan akışını artırarak rahim sağlığını destekler. Anne karnında ve doğduktan sonra da ihtiyacımız vardır. Zekayı artırır, oto-immün hastalıklara mani olur.