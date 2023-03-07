Berfu İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BERFU İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Berfu

Berfu Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça

BERFU İSMİNİN ANLAMI

Berfu ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Farsça kökenli bir kız isimdir ve anlamı 'Kar tanesi' olarak geçer.

BERFU İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Analitik bir zihin ve hayatın gizli sorularının yanıtlarına karşı muazzam bir iştahınız var. Bilimsel konuları, felsefeyi ve hatta mistisizmi keşfetmeye büyük ilgi duyuyorsunuz. Gerçeği arayışınızda netlik ve sebat sahibisiniz. Harika bir araştırmacı, eğitimci ve filozof olabilirsiniz. Bilgi ve hakikat arzusuyla hareket ediyorsunuz. Başarıyı tam anlamıyla istiyorsunuz; zenginlik, güç ve maddi rahatlık bunlardan biri. Hırslısınız. Büyük başarılar sizi mutlu edecektir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Berfu ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Berfin, Berrin, Beril, Duygu, Coşku, Arzu, Sumru, Simru, Karsu, Doğu, Gürsu. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: 'B' baş harfi denge ve içgüdü ile ilgilidir.

E: E harfi, büyüleyici olma ve başkalarının hayatlarına neşe getiren biri olarak değerlendirilir. Romantik kişilerdir.

R: Çalışkanlığı ifade eder.

F: F'nin enerjisi, keşif ve ilerlemeyi sembolize eden 6 rakamıyla ilişkilendirilir, sorumlu ve inanılmaz derecede verilen görevi yerine getiren kişileri temsil eder. Sevdiklerine karşı çok destekleyicidir. Şefkat sahibidir.

U: U'lar için mutluluk hayattaki en önemli ilkelerden biridir. Yapaylık, sahtelik onlara göre değildir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Berfu İsminin Numerolojisi: 7

BERFU İSMİ VE AŞK HAYATI

7 rakamı aşk söz konusu olduğunda, sevgisini açıkça ifade etmekten çekinirler ve birisiyle bir araya geldiğinde de alışması zamanını alır. Genellikle istikrarlı ve kibar bir partnere ihtiyaç duyarlar.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★





BERFU İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Violet

Şanslı Numaraları: 4, 6, 20, 27 ve 40

Şanslı Günü: Cuumartesi

Şanslı Ayı: Mayıs

Şanslı Taşı: Aytaşı