Boran İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BORAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Boran

Boran Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe





BORAN İSMİNİN ANLAMI

Boran ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir erkek isimdir. TDK'da 4 anlamı vardır:

1. Bora.

2. Sis, duman.

3. İç sıkıntısı.

4. Yaban güvercini.





Ayrıca Osmanlı Türkçesinde boran ‘bora, fırtınalı, tipili yağmur’ olarak yaygındır. ‘Şiddetli kar fırtınası, kasırga' olarak da kullanılır.

BORAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Güçlü ve etkileyici bir duruş

Duygularını her zaman göstermeyen ama yoğun yaşayan

Zorluklara karşı yılmayan

Kimi zaman içine kapanık ama gerektiğinde cesurca öne çıkan

Doğal liderlik eğilimi taşıyan





(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Boran ismine benzeyen diğer erkek ve kız isimleri:

Bora, Boranalp, Gökhan, Ferhan, Arslan, Tarkan, Tuğkan, Atakan, Burhan, Batuhan, Kenan, Suzan, Sultan, Seyran, Ceylan, Candan, Çolpan, Müjgan, Mercan, Reyhan, Seyhan, Beyhan, Asuman. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

Boran ismine sahip ünlüler:

Boran Kuzum.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B Disiplinli, kararlı ve güven veren karakter özelliklerini temsil eder.

O Duygusal, içe dönük ama derin düşünen kişilikleri simgeler.

R Ani kararlar verebilen, mücadeleci ve azimli bireyleri çağrıştırır.

A Girişken, lider ruhlu ve atılgan kişilikleri ifade eder.

N Yaratıcılık, sezgi gücü ve içsel dünyaya dönüklükle ilgilidir.



İSİM NUMEROLOJİSİ

Boran İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★





BORAN İSMİNİN AŞK HAYATI

Aşkta, 5 numaraya sahip olanlar ilişki içerisinde deneme yapmaya heveslidi. İçten içe gerçek sevgiye daha fazla önem verir. 5 numaralı kişiler, özgürlüğüne ve şahsi alanına saygı duymayan biriyle asla ilişki yaşamaz. Bazı insanlar, 5 sayısının talepleri nedeniyle ilişkide uyumu sürdürmenin oldukça zor olduğunu hissedebilir.

BORAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 2, 8, 14, 29 ve 34.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Mayıs

Şanslı Taşı: Akuamarin