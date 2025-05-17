Boran İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
'Boran' ismi Türkiye'de kullanılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Boran isminin anlamı ne? Boran ne demek? Bu yazımızda Boran isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
Yağmur Topçu
BORAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Boran
- Cinsiyet: Erkek
- Köken: Türkçe
BORAN İSMİNİN ANLAMI
Boran ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir erkek isimdir. TDK'da 4 anlamı vardır:
- 1. Bora.
- 2. Sis, duman.
- 3. İç sıkıntısı.
- 4. Yaban güvercini.
Ayrıca Osmanlı Türkçesinde boran ‘bora, fırtınalı, tipili yağmur’ olarak yaygındır. ‘Şiddetli kar fırtınası, kasırga' olarak da kullanılır.
BORAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
- Güçlü ve etkileyici bir duruş
- Duygularını her zaman göstermeyen ama yoğun yaşayan
- Zorluklara karşı yılmayan
- Kimi zaman içine kapanık ama gerektiğinde cesurca öne çıkan
- Doğal liderlik eğilimi taşıyan
(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
Boran ismine benzeyen diğer erkek ve kız isimleri:
Bora, Boranalp, Gökhan, Ferhan, Arslan, Tarkan, Tuğkan, Atakan, Burhan, Batuhan, Kenan, Suzan, Sultan, Seyran, Ceylan, Candan, Çolpan, Müjgan, Mercan, Reyhan, Seyhan, Beyhan, Asuman. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)
Boran ismine sahip ünlüler:
Boran Kuzum.
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
|B
|Disiplinli, kararlı ve güven veren karakter özelliklerini temsil eder.
|O
|Duygusal, içe dönük ama derin düşünen kişilikleri simgeler.
|R
|Ani kararlar verebilen, mücadeleci ve azimli bireyleri çağrıştırır.
|A
|Girişken, lider ruhlu ve atılgan kişilikleri ifade eder.
|N
|Yaratıcılık, sezgi gücü ve içsel dünyaya dönüklükle ilgilidir.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Boran İsminin Numerolojisi: 5
ŞANS ORANLARI
- Kader ★★★★★
- Aşk ★★
- Sağlık ★★★★
- Para ★★
- Aile ★★
- Arkadaşlık ★★★
BORAN İSMİNİN AŞK HAYATI
Aşkta, 5 numaraya sahip olanlar ilişki içerisinde deneme yapmaya heveslidi. İçten içe gerçek sevgiye daha fazla önem verir. 5 numaralı kişiler, özgürlüğüne ve şahsi alanına saygı duymayan biriyle asla ilişki yaşamaz. Bazı insanlar, 5 sayısının talepleri nedeniyle ilişkide uyumu sürdürmenin oldukça zor olduğunu hissedebilir.
BORAN İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Mavi
Şanslı Numaraları: 2, 8, 14, 29 ve 34.
Şanslı Günü: Pazar
Şanslı Ayı: Mayıs
Şanslı Taşı: Akuamarin