Buğlem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BUĞLEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Buğlem

Buğlem Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Tam olarak bilinmiyor



BUĞLEM İSMİNİN ANLAMI NE?

Buğlem isminin anlamı Güncel Türkçe Sözlük'te veya Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almıyor. Bu nedenle ismin gerçek anlamı veya kökeni ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşmak zor. İnternette farklı kaynaklarda Buğlem isminin anlamı için 3 farklı görüş var. Bir tanesi Buğlem'in Arapça kökenli olduğunu ve “cenneti müjdeleyen melek” 'cennet bahçesi' anlamına geldiğini iddia ediyor. Bazı siteler Buğlem isminin anlamının eski Kızılderili dilinde bereket yüklü bulut anlamına geldiğini savunuyor. Ancak 2010 yılından sonra daha fazla rastlanan Buğlem isminin aslında kökeni tam olarak bilinmiyor. Ve bu 3. görüş üstte yer alan iki iddianın aksine bu anlamları taşımadığını iddia ediyor. Bir araştırmada ise Buğlem ise 'Kökeni tespit edilemeyen' isimler arasında yer alıyor. (Solmaz, A.O. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. II, (2014): 17-31

BUĞLEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Buğlem adı, arkadaşlığa, güçlendirmeye ve yaratıcılığa işaret eder. Sorumluluk sahibi, koruyucu, destekleyici, dengeli, sempatik, arkadaş canlısı, mükemmel iletişimci, mükemmel ebeveyn, cömert ve samimidir. Her zaman arkadaşlarının sorunlarını dinlemeye ve gerektiğinde onlara yardım etmeye çalışır. Nezaket, özveri, empati ve sadakat, Buğlem'in en harika nitelikleridir. Sorunları mükemmel bir şekilde halledebilir ve çok güvenilirdir. Zekasıyla olağanüstü analitik becerilere sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

BUĞLEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Buğlem ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Beren, Eslem, Çiğdem, İrem, Özlem, Eylem, Didem, Meryem (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA BUĞLEM İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Buğlem, Kuran’da doğrudan geçmemektedir. Türkiye ise özellikle 2010 yılından sonra daha çok rastlanmaya başlamış, internet aramalarında da anlamı merak edilir olmuştur.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

U: İsmin ilk hecesinde yer alan “U” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular. .

Ğ: Bu harfe sahip olan kişiler, empati duyguları çok güçlü olan kişilerdir. Akıllarından ziyade kalplerini dinlemeyi tercih ederler.

L: İsmin ikinci hecesinde yer alan “L” harfi, aşkı yoğun bir şekilde yaşayan, kalıcı duygular arayan insanların özelliklerini taşır.

E: E harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Buğlem İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Hukuk, Muhasebe, Güvenlik Güçleri Hizmeti, Asker veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Kişiliklerine uygun bir şekilde disiplinli ama eğlenceli kişiliğe sahip partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi B ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. Son harfi “M” olan kişiler, sabırlı, düzenli, pratik, planlı ve programlı kişilerdir.

BUĞLEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Çivit mavisi

Çivit mavisi rengi sağduyu ve adaleti sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip olan insanlar, başkalarına yardım etmekten ve adaleti sağladıklarından emin olmaktan çok hoşlanırlar. Renk terapisinde çivit mavisi kişinin etrafına karşı farkındalık geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 16, 29 ve 40'tır

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.