Anne-çocuk yogası

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Sakinleşmek, içine dönmek, kendini daha iyi anlamak ve ifade etmek onların da ihtiyacı... Üstelik birlikte yoga yapmak aranızdaki bağı da güçlendirecek.

Yazı: İpek Koşan



Spor yapıyor, meditasyona merak sarıyor, vücudumuzu esnetmek için çaba sarf ediyoruz. Belki zorlanmıyor, belki de bazı egzersizleri tekrar tekrar yapmaya çalışıyoruz. Peki ya çocukluktan itibaren esnek bir bedene sahip olsaydık işimiz daha kolay olmaz mıydı? “Bizim çocukluğumuzda bunlar yoktu” diyebilirsiniz. Evet yoktu, ama artık var. Kendi vücudumuzu esnetip ruhumuzu dinlendirirken çocuğumuza da bu şansı verebiliriz. Böylece onların da bilinçli bir şekilde nefes alıp vermelerini sağlayabilir, enerjilerini doğru kullanmalarını öğretebiliriz. Eğlenceli yoga duruşları, oyunlar ve hikayeler bu çalışmaların yapı taşları... Tüm bunlar, çocukların olumlu düşünmeyi ve duygularını daha kolay ifade edebilmelerini sağlıyor. Bahçeşehir Denge Spor Okulu’ndan eğitmen Melis Öztürk ve altı yaşındaki öğrencisi Bade’nin hazırladığı hareketleri siz de çocuğunuzla beraber yapabilir ve bir yandan esnerken bir yandan da aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz.