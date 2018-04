Tüm bu sıkıntılar sizlere de tanıdık geliyor olabilir. Çocukların en bilindik dertlerini sizden gelenlerle biz sorduk uzmanlar yanıtladı.

S. Kızım en başından beri parmak ucunda yürüyor. Şu an üç yaşında, ayakkabı giydiği zaman yürümesinde bir sorun yok ama biz yine de endişeleniyoruz. Bu durum kalıcı olabilir mi?

C. Çocuklar ilk adımlamaya başladıklarında parmak ucuna basarak ‘balerin adımı’ ile yürüyebilirler. Zamanla bu durum düzelir ve üç yaş civarında topuk temasının olması beklenir. Ancak hala parmak ucunda yürümeye devam eden çocukların, bunun geçici bir durum olduğunu söylemeden önce, mutlaka düzgün bir fizik muayeneden geçirilmeleri uygun olur. Bu durum bazı kas hastalıklarının ilk belirtisi olabileceği gibi halk arasında beyin felci olarak bilinen ‘spastik palsy’ hastalarında, yine bazı otistik hastalarda, omurilik ve beyin hastalıklarında da benzer durum ile karşılaşılabilir. Alışkanlığa bağlı durumlarda, ayak bileğini yukarı hareket ettirecek germe egzersizleri, gerekiyorsa seri germe alçı uygulaması yapılır. Okul çağında düzelmeyen vakalarda ise bazı kas uzatma operasyonları gerekebilir. Çocuğunuz ayakkabı ile düzgün yürüyorsa, muhtemelen alışkanlık sonucu parmak ucuna basıyordur. Ancak mutlaka bir genel fizik muayene yaptırmanızı öneririm.

Memorial Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İncilay Üstündağ

S. Beş ve yedi yaşındaki çocuklarım ne zaman top havuzuna girip oynasa, mikrop kapıp hastalanacaklar diye evhamlanıyorum. Bu gibi yerlerde nelere dikkat etmeliyiz?

C. Hastalıklar toplu yaşanan yerlerde ve özellikle kapalı mekanlarda daha kolay yayılır. Çocuk yaş grubu da bu konuda en kontrolsüz gruptur. 5-7 yaş grubu genel olarak okul çağı olduğu için hastalıkları okul ortamında alır ve top havuzu gibi oyunyerlerinde çok kolay bulaştırabilirler. Bu bulaşma çocukların havaya veya havuzun içine doğru öksürmeleri, salya ve burun akıntılarını elleri ile temizleyip buralara sürmeleri ile gerçekleşir. Her ne kadar bu tip yerler her gün sterilize ediliyor olsa da hasta bir çocuğun buraya girip mikrop saçması çok kolaydır. Aynı şekilde ishal mikropları da iyi yıkanmamış eller yoluyla bu tür yerlerde çok çabuk yayılır. Hijyen konusuna gelince çocuk orada maske ile oynarsa -ki bu çok sevimsiz ve mümkün görünmüyor- nispeten korunmuş olur. Ayrıca oynadıktan sonra antiseptik solüsyonlarla ellerin silinmesi sadece barsak enfeksiyonlarını engelleyebilir. Açık havadaki top havuzları bu konudaki riski en az olan mekanlardır.

Acıbadem International Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi

S. Altı yaşındaki oğlumda geniz eti büyümesi var. Bazı doktorlar ameliyat, bazıları da beklemeyi önerdi. Ne yapmalıyız?

C. Çocuğunuzun yaşı ameliyat olmasına engel değil. Geniz eti ameliyatı gerektiği takdirde 1,5-2 yaşında dahi yapılabilir.Önemli olan çocuğa ne kadar sorun yarattığı. Burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama, sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, sık orta kulak enfeksiyonu, ağız kokusu, iştahsızlık, büyüme gelişme geriliği, gece idrar kaçırma, diş-dişeti rahatsızlıkları ve çene yapısında sorunlar mevcut ise geniz eti ameliyatı olması doğru bir karar olacaktır. Geniz eti 10-12 yaşlarında kendiliğinden küçülmeye başlayıp erişkin yaşta kaybolacak diye bu saydığımız sorunlarla çocuğunuzu büyütmek doğru bir yaklaşım olmaz.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, KBB Uzmanı Dr. Korhan Asal