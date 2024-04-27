Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun nasıl barıştığını anlattı
Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti ekibi dizilerinin tanıtımı için Cannes'a gitmiş ve Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün samimi halleri herkesin dikkatini çekmişti. Birsen Altıntaş'ın YouTube programına konuk olan Feyza Civelek ikilinin nasıl barıştığını anlattı.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih ve Doğa karakterlerine hayat veren Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmiş ve ikili her ne kadar bunu onaylamasalar da bir ilişkinin yaşanıp bittiği çok konuşulmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti ekibi dizilerinin tanıtımı için Cannes'a gitmiş ve Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün samimi halleri herkesin dikkatini çekmişti. Festivalin ardından ikilinin partideki samimi ve eğlenceli anları ise yeniden barıştıklarını düşündürtmüştü.
Birsen Altıntaş'ın YouTube programına konuk olan Feyza Civelek ikilinin nasıl barıştığını anlattı. Doğukan Güngör ile daha yakın olduğunu söyleyen Civelek, Türkoğlu ve Güngör ikilisinin festivalde barıştığını söyledi.
"Doğukan bir adım attı, bence olgunluk gösterdi. Ve düzeldiler, düzeldikleri için çok mutluyum" diyen Feyza Civelek, ikilinin arasının bir daha bozulmasını istemediğini de dile getirdi.