Çocuklara görgü kuralları nasıl öğretilmeli?

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Özel bir yemeğin tam ortasında makarnayı elleriyle alarak karşısındaki yabancıya sırf oyun olsun diye atan bir çocuk hayal edebiliyor musunuz? Yaptığı hatanın farkında olmayan çocuğu bu durumda suçlayabilmek mümkün mü? Öyleyse iş yine size düşüyor! Çocuklara kaç yaşından itibaren görgü kuralları öğretilmeli, nasıl eğitim verilmeli araştırdık...

Yazı: Sinem Gürleyük



Özgür çocuklar, mutlu çocuklar diyoruz ama görgü kurallarını öğretmeden rahat edemiyoruz. Misafirliğe gittiğinde çekmeceleri açmamasını, biri ona bir şey verdiğinde teşekkür

etmesini, bir şey isterken lütfen demesini sürekli tekrar etmeden duramıyoruz. Peki, bunları öğretmek için doğru zaman ne? Çocuklara görgü kurallarını nasıl öğretmek gerekiyor? Memorial Hizmet Hastanesi’nden Uzman Psikolog Sevda Sevimli Yurtseven’e danıştık, çocuklara görgü kurallarının nasıl öğretilmesi gerektiğini sorduk. Psikolog Yurtsever, çocukların üç yaşından itibaren süper ego geliştirdiğini söylüyor. Bu gelişimle birlikte de çocuklara toplumsal kurallara uyma konusunda ufak ufak eğitimlerin verilmeye başlanmasının doğru olduğunu vurguluyor. En uygun öğrenme aracının ise ebeveynin örnek davranışları olduğunu özellikle belirtiyor ve ekliyor: “Çocuk sosyalleştikçe yerinde bilgi vermek ve uygun davranışı ebeveyn olarak uygulamak çocuğa örnek olması açısından en uygun araç.”



ÖNCE SİZ KURALLARA UYUN

Anne-babaların en çok sıkıntı çektiği konulardan biri olan yemek bölümünün bir de misafirlik kısmı var! Zaten yemek yemeyi sevmeyen bir çocuğu masaya oturtup, birkaç lokma yemesi için çalışmak bile yeterince zorken, ona misafirlikte ya da misafirler geldiğinde nasıl yemek yemesi gerektiğini hangi yolla öğreteceksiniz? İşe çatal-bıçak eğitimiyle başlayın. Eğer kullanmayı başaramazsa, vazgeçmeyin. Çatal-bıçak kullanmayı öğrenmek için sizden yardım alabileceğini sık sık hatırlatın. Yemekte yanına mutlaka peçete koyarak ellerini ve ağzını bununla temizlemesi gerektiğini söyleyin. Bunları ona bağırmadan, sıkı sıkıya kurallar koymadan ve baskı uygulamadan yapmanız gerektiğini unutmayın. Aksi halde onu olumsuz davranışlara yöneltir ve istemediğiniz davranışları yapmasına zemin hazırlamış olursunuz. Bu noktada çocukların ailelerin aynası olduğunu unutmayın. Eğer siz evde yemek kurallarına uygun davranıyorsanız, çocuğunuz bunu zamanla içselleştirmeye başlayacak.



İŞE 'LÜTFEN'LE BAŞLAYIN

Eğer çocuğunuzun size ve çevresindekilere saygı duymasını istiyorsanız işe siz ona saygı duyarak başlamalısınız. Çocuğunuzdan bir şey istediğinizde ‘lütfen’ kelimesini kullanmak ve çocuk davranışı uyguladığında ‘teşekkür etmek’ onun hem görgü kurallarını öğrenmesi açısından hem de birey olarak kendisine verilen saygı ve nezaketi görmesi açısından önemli. Herhangi bir olumsuz davranış veya hatada özür dilemeyi öğretmek de görgü kuralları açısından önemli bir yer tutuyor.



